Kleine Bauernhöfe, auf denen sich eine bunte Tierschar tummelte, gehörten noch vor 50 Jahren zum Alltagsbild im Land. Der stolze Hahn krähte auf dem Mist, die Kühe standen auf der Weide und in einem kleinen Verschlag neben dem Haus grunzte das Schwein fröhlich vor sich hin und freute sich über Küchenabfälle.

Doch plötzlich genügten weder die Legeleistung der Hühner noch die Fleischmasse von Schwein und Rind den Anforderungen der Gesellschaft. Es wurde damit begonnen, Kreuzungen zu züchten, die mehr Profit bringen. Das hatte zur Folge, dass heute zahlreiche alte Nutztierrassen vom Aussterben bedroht sind.

Die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH) untersucht die Situation ständig und macht in der sogenannten „Roten Liste“ darauf aufmerksam, welche Tiere besonderen Schutz benötigen. Eine Rasse, die dazu zählt, ist das Augsburger Huhn. Es gilt als „extrem gefährdet“.

Durch Industriehuhn verdrängt

Heidrun Gerl aus einem Weiler bei Untermünkheim züchtet es seit acht Jahren mit großer Freude. Vom Hühnervirus war die 40-Jährige schon lange befallen. „Ich hatte im Hinterkopf, dass ich mir noch eine gefährdete Rasse zulegen möchte“, erzählt sie. Bei einem Vortrag in Wolpertshausen bekam sie den entscheidenden Impuls. „Ich erfuhr vom Augsburger Huhn und begann sogleich mit der Recherche“, erzählt die Züchterin begeistert. Die Rasse sei früher im süddeutschen Raum weit verbreitet gewesen. „Durch das Industriehuhn wurde es total verdrängt“, weiß Heidrun Gerl.

Optisch habe ihr besonders das schwarze Gefieder, die weißen Ohrscheiben und der einzigartige Kronenkamm gefallen. „Im Internet bin ich wenige Tage nach dem Vortrag auf einen Züchter bei Augsburg gestoßen und habe bei ihm zwei Hähne und vier Hennen gekauft“, erinnert sich die aufgeweckte Frau. Seitdem setzt sie sich für den Erhalt der Rasse ein. „Meine Intention ist es, dazu beizutragen, diese schöne Rasse weiter zu verbreiten.“

Rund 50 Küken hat Heidrun Gerl im Jahr. Diese veräußert sie auch.

Das Augsburger Huhn sei eigentlich hektisch und flugfreudig. „Das kann ich allerdings nicht bestätigen“, sagt sie lachend. Wahrscheinlich liege es an ihrer Aufzucht. Und tatsächlich, wenn Heidrun Gerl mit ein paar Körnern in der Hand und ihrem Hund Samson im Schlepptau in den Hühnergarten geht, kommt das Federvieh von allen Seiten herbeigeeilt. Viele ihrer 30 Hühner unterschiedlicher Rassen fressen der Züchterin aus der Hand und lassen sich auch streicheln.

Sieg für den schönsten Hahn

2017 war Heidrun Gerl mit ihrem Hahn zum ersten Mal auf der Lokalschau in Ilshofen. Dort ist sie Mitglied im Kleintierzuchtverein. „Mein Hahn hat als bestes Tier der Schau mit der Wertnote Vorzüglich abgeschnitten“, erzählt sie mit stolzer Stimme. Hühner hält die Hohenloherin nicht nur wegen der Eier: „Ich schlachte auch selbst, denn für meinen Mann und mich ist es ein Genuss, zu wissen, was auf den Teller kommt.“

Neben Hühnern und Hund besitzt das Paar auch Wachteln, acht Katzen und einige Enten. „Eben wie auf einer kleinen Farm“, meint Heidrun Gerl glücklich. Jetzt ist es an der Zeit, die Küken zu füttern. Diese leben in einem separaten Stall. Mit Ruhe tritt die Hühnerliebhaberin ein und nimmt ein Augsburger Küken in die Hand. Es lässt sich streicheln und hüpft im Anschluss zufrieden zurück zu seinen Kameraden.