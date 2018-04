Absturz THW beleuchtet Unfallstelle

Das Technische Hilfswerk (THW) beleuchtet in der Nacht die Absturzstelle des völlig ausgebrannten Ultraleichtfluggzeugs. So können die Kriminaltechniker die Untersuchungen an den abgestürzten Maschinen fortsetzen. © Foto: Thomas Müller, THW

Hall / Thomas Müller, THW

Es ist Sonntagabend, 18.01 Uhr, die letzten warmen Sonnenstrahlen liegen in der Luft, als das THW Schwäbisch Hall zur Beleuchtung der Flugunfallstelle in Tüngental alarmiert wird. Nur kurze Zeit später treffen die ersten Helfer in der Unterkunft des Ortsverbandes in Sulzdorf ein. Der Lichtmast­anhänger wird mit wenigen Handgriffen an das Zugfahrzeug angehängt und keine Viertelstunde nach der Alarmierung rücken die ersten Helfer in Richtung Tüngental ab.

Hundert Meter Kabel

Nach kurzer Rücksprache mit der Einsatzleitung vor Ort, verschafft sich der Einsatzleiter des Technischen Hilfswerks eine Übersicht über die Lage. Zwei Flugzeugwracks liegen circa 100 Meter voneinander entfernt im Acker. Ein Trümmerfeld aus Flugzeugteilen zieht sich weit über die anliegenden Äcker. Unklar ist, wo die Treibsätze für die Rettungsfallschirme sind. Das Ultraleicht- und das Sportflugzeug müssten damit ausgerüstet sein, teilt die Polizei mit.

Wenig später treffen zwei weitere Gerätekraftwagen des Technischen Hilfswerks an der Unfallstelle ein und bringen rund zehn Tonnen Beleuchtungsmaterial mit. Noch bevor die Dämmerung hereinbricht, sind fünf Stromerzeuger aufgestellt und mehrere hundert Meter Stromkabel verlegt. Unzählige Scheinwerfer beleuchten jetzt die drei Einsatzstellen. Alles in allem werden unterschiedlichste Scheinwerfer mit einer Gesamtleistung von 40 000 Watt aufgestellt. Im Einsatz sind 19 Helfer.

Mit Akkulampen und rot-weiß gestreiften Pylonen in den Händen streift nach Einbruch der Dunkelheit eine Kette aus THW- Helfern über das Absturzgebiet. Im Minutenabstand, immer wenn ein Trümmerteil entdeckt wird, erschallt ein „Stopp“, die Kette bleibt stehen. Eine Pylone wird danebengestellt und der Beamte vom Landeskriminalamt, der die Suche leitet, eilt zum Dokumentieren an die Fundstelle.

Nach Abschluss der Suche stehen mehr als 200 kleine Hütchen an der Einsatzstelle, jedes markiert ein auch noch so kleines Trümmerteil der beiden Flugzeuge.

Immer noch auf der Suche nach dem zweiten Raktentreibsatz des Rettungsfallschirmes, wird ein großes Trümmerteil mit der Seilwinde angehoben. Die Spezialisten des Landeskriminalamtes werden fündig. Allerdings ist der pyrotechnische Zündsatz durch den Aufprall derart in Mitleidenschaft gezogen worden, dass eine Entschärfung nicht mehr möglich ist. Gegen 0.30 Uhr wird das Fundstück vor Ort kontrolliert gesprengt.

Es ist weit nach Mitternacht, die beiden Toten sind geborgen und die Einsatzkräfte der Feuerwehr verlassen die Einsatzstelle. Einzig die Polizei und sechs Helfer des THW sichern weiterhin die Absturzstelle. Gespenstische Stille und der Geruch von verbranntem Kunststoff und Flugzeugkraftstoff liegt über dem Gebiet. Mehrmals in der Nacht werden die Stromerzeuger kontrolliert und nachgetankt. Im Morgengrauen werden die ersten Scheinwerfer abgeschaltet und die Kabel Trommel um Trommel zurückgebaut. Um 8 Uhr sind alle Einsatzfahrzeuge wieder einsatzbereit zurück in der Unterkunft.

Info Der Autor diese Textes, Tomas Müller, ist Mitglied des THW.