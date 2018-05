Literatur Theresa Reichl gewinnt Poetry Slam

Schwäbisch Hall / Kathrin Knaack

Mit mehr als 250 Gästen ist der fünfte Frühlings-Slam wieder voll ausgebucht. Moderator Michael Jakob glänzt mit seinem Vorprogramm und bringt vorab Stimmung in die Menge. Mit seinem Text „Verstehen sie Spaß?“ spricht er die dauerhafte Überwachung durch Handys und versteckte Kameras in Hinsicht auf die angebliche Sicherheit an. „Wir sind das Volk und nicht eure Statisten“, sagt Jakob abschließend.

Die erste Runde eröffnet Theresa Reichl aus Regensburg. Sie stellt sich die Frage, ob auch eine Frau Gangsterrapperin werden kann. Reichl weist spielerisch auf die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau hin. Mit unterhaltsamen Rap-Passagen sorgt sie immer weiter für Stimmung.

Als nächstes tritt Clara Felis aus Wien an. Mit einem Mix aus verschiedenen Sprachen bringt sie dem Publikum ihren Text näher. „Ihr seid immer die anderen“, betont sie.

Referendariat in Aachen

Florian Schreiber aus Aachen erzählt von Harry Potter und dem Studentenleben. Mit einem „Abschluss in Geisteswissenschaften“ oder „Harry Potter und der unangenehme One-Night-Stand“ begeistert er die Menge. Der 27-Jährige slammt schon seit 2015 und ist mittlerweile viel in Deutschland und auch Österreich unterwegs. „Ich nutze gerade meine letzten freien Tage um zu slammen, denn bald fange ich mein Referendariat an“, sagt Schreiber.

Als Nächster ist Daniel Wagner an der Reihe. Der Heidelberger spricht über die Deutschen und ihre Liebe zu Fortschritten. Er beschäftigt sich mit einem Satz, den er analysiert und geschickt seine Abneigung zur Alternative für Deutschland darstellt. „Sie ist ein politischer Tumor, doch das ist noch nett ausgedrückt, Tumore könnten auch gutartig sein“, erzählt Daniel.

Als Letzter präsentiert Phillip Stroh seinen Text „im falschen Film“. Mit geschicktem Sprachwechsel und Entscheidungsfragen ans Publikum erzählt er eine Alltagsszene im Supermarkt.

Das Publikum klatscht nach der Vorrunde zunächst Daniel Wagner ins Finale. In der zweiten Runde darf jeder Teilnehmer nochmals einen Text präsentieren. Als zweiter Finalist wird Theresa Reichl vom Publikum ausgewählt.

Im Finale des Wettstreits tritt Theresa Reichl mit der Vorgeschichte von dem Märchen Froschkönig auf und löste herzhaftes Lachen aus. Aber auch Daniel Wagner lässt nicht nach und präsentiert einen „Erotik-Slam“, der von Atomkraftwerken und Umweltaspekten gehandelt hat. Mit Wortkreationen wie „Tscherno-Billy-Boy“ begeistert er das Publikum ein letztes Mal. Aber letzten Endes küren die Gäste im Club Alpha die Regensburgerin Theresa Reichl zur Gewinnern des Frühling-Slams.