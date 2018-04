Schwäbisch Hall Therapie nach Noten

Schwäbisch Hall / Andreas Dehne

Die „Band aus Verzweiflung“ hat die musikalische Psychotherapie im Club Alpha postuliert.

Sie spielen ihn irgendwie schmutzig und verwirrt. Den Blues. Den Jazz. Den „St. James Infirmary“ von Louis Armstrong. Ganz so wie das Orchester einer psychischen „Krankenstation“ (Infirmary) in Charleston. Und wechseln übergangslos zu „Bossa Nova Baby“ (Elvis): „Take it easy.“ Danach geht es direkt in die Sprechstunde von „Dr. Jazz“ (Joe Oliver). Den New-Orleans-Jazz-Arzt-Besuch nehmen sie als Anlass, eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Und um die wenigen Zuschauer im Club Alpha zu begrüßen.

Nach knapp zehn abwechslungsreichen Konzertminuten liest Patient und Posaunist Bernhard Vanecek aus seiner fiktiven Krankenakte. Sein Resümee: „Deshalb heißen wir Band aus Verzweiflung. Wegen der Ausblicke. Deshalb sind wir die Selbsthilfegruppe. Wir nehmen jeden mit auf die Reise. Ankommen ist nicht wichtig. Nur dass man irgendwann ganz woanders ist.“ Sie spielen „Orange Rogue“, einen alten irischen Folk Song. Der klingt bei ihnen auch ein wenig wie New Orleans Jazz.

Sie stellen ihre Therapie vor. Die „Retroprospektivkonfrontationstraditionstherapie: Erst habe ich mich zurück entwickelt und dann habe ich mich weiter entwickelt. Zum Schluss war ich wieder ganz der Alte.“ Sie spielen New Age Jazz. „Shanti“ von Bela Fleck. Und christliche Songs. „Give Me Oil In My Lamp / Swing Low, Sweet Chariot“.

Bandleader und Posaunist Bernhard Vanecek lässt das Publikum mitsingen. Posaunist William Ledbetter, Wolle Steiner und Pierre Fournier an den Ukulelen, Katrin Solomon am Kontrabass und Rainer Kircher am Schlagzeug schauen konsterniert. Auch Christian Gruber, optischer Mittelpunkt des Abends mit Mundharmonika und am Waschbrett, stimmt nur zögernd mit ein. Wer von den begeisterten Zuschauern jetzt noch nicht tanzt, der wippt zumindest sehr intensiv mit den Füßen. Reichlich Beifall für die ungeplante Einlage. Vanecek hat sich geirrt und den falschen Song gespielt. Der wird in der zweiten Stunde des Konzerts dann eben noch mal wiederholt.

Vanecek taucht mit der „Band aus Verzweiflung“ in die „Dark Eyes“ ein. „Für uns ist das Therapie hier“ entschuldigt er sich mit diesem russischen Volkslied. „Für uns auch“, schallt es aus dem Publikum zurück. Und mit so richtig viel Besuchern hätte sie auch so richtig gut gewirkt.