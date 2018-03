Kirche Theologe übernimmt Tüngentaler Pfarrstelle

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Nach fast dreijähriger Vakanz wird die Tüngentaler Pfarrstelle ab dem 1. April wieder mit einem geschäftsführenden Pfarrer besetzt. Diese Aufgabe übernimmt Pfarrer Gerhard Cieslik. Der 35-Jährige ist seit einem guten Jahr als Pfarrer zur Dienstsaushilfe im evangelischen Kirchenbezirk Hall tätig. Und die Tüngentaler kennen ihn bereits recht gut – hat er sich doch in den vergangenen Monaten mit 50 Prozent seines Dienst­auftrags dort um die Kirchengemeinde gekümmert. Nun wird er in Tüngental die Pfarrstelle übernehmen.

Für die Tüngentaler sei dies von besonderer Bedeutung, macht Armin Rapp, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, deutlich. Im September 2016 war der langjährige Pfarrer Werner Freymüller im Alter von 52 Jahren einer Krebserkrankung erlegen. Die Tüngentaler verloren ihren beliebten Seelsorger und mussten fortan die meisten Belange der Kirchengemeinde selbst erledigen.

Im Ostergottesdienst am Sonntag, 1. April, wird Gerhard Cieslik nun auf seinem neuen Posten in Tüngental begrüßt. Er übernimmt die bislang vakante Pfarrstelle. Im Laufe dieses Jahres wird auch das Tüngentaler Pfarrhaus renoviert, in das Cieslik dann einziehen wird. „Da wird es sicherlich Herbst werden“, vermutet Cieslik. Bislang lebt er mit seiner Familie – dazu gehören seine Frau Eva und die zweieinhalbjährige Tochter Johanna – im Rollhof in Schwäbisch Hall.

Der Theologe wurde 1983 in Hall geboren. Aufgewachsen ist Gerhard Cieslik in Oberrot. Nach dem Abitur studierte er in Hamburg und Tübingen evangelische Theologie. Während seines Grundstudiums in Hamburg, bildete er sich zudem in psychologischer Lebensberatung weiter. Sein Vikariat führte ihn nach Kocherstetten.

Info Der Ostergottesdienst in der Kirche in Tüngental beginnt am Sonntag, 1. April, um 10 Uhr. Bereits um 9.30 Uhr ist eine Feier gemeinsam mit dem Posaunenchor auf dem Friedhof. „Und dann geht man gemeinsam in die Kirche“, erklärt Cieslik.