Die Musik hört auf. Das Studiopublikum applaudiert. Die drei Mädchen strahlen und umarmen sich. Mit ihren Duellantinnen Stella und Paula Sophie singt Rosalie Walkowiak aus Schwäbisch Hall bei den sogenannten „Battles“ der Casting-Show „The Voice Kids“ das Lied „Mensch“ von Herbert Grönemeyer. Alle drei werden von der Jury gelobt, doch weiterkommen kann nur eine. Ihre Coaches Lukas Nimscheck und Florian Sump von der Band „Deine Freunde“ entscheiden sich am Ende für Paula Sophie.

Rosalie ist eine faire Verliererin. Sie gönnt es ihrer Konkurrentin und umarmt sie auf der Bühne. „Ich war schon etwas enttäuscht, aber Paula Sophie war einfach eine große Konkurrenz und ich habe schon damit gerechnet, dass sie weiterkommt“, erzählt die 13-Jährige nach der Ausstrahlung der Sendung am vergangenen Sonntag. Für sie sei das „Battle“ ohnehin gar kein Wettkampf gewesen. Sie habe sich gut mit den beiden anderen Mädchen bei den Proben verstanden. „Wir haben gesagt, es ist unser gemeinsamer Auftritt. Wir wollten nicht gegeneinander singen“, betont die Jugendliche. Für Rosalie war der Auftritt „sehr schön“ – besonders, wenn sie dreistimmig gesungen haben. Das Lied von Herbert Grönemeyer kannte sie nicht. Aber kein Problem: „Wir haben unsere eigene Version daraus gemacht.“

Dieses Mal war Rosalie auch nicht mehr ganz so aufgeregt wie bei den Blind Auditions. Vor den „Battles“ hat sie sich informiert, was sie gegen die Nervosität tun kann. „Langsam tief ein- und ausgeatmet. Das hat geholfen“, so die Nachwuchssängerin. Und da es schon ihr zweiter Auftritt auf der großen Bühne von „The Voice Kids“ war, wusste sie dieses Mal ja schon, was auf sie zukommen wird. Die Jury habe sie während des Songs so gut wie ausgeblendet. „Wir haben uns alle drei eigentlich nur auf unseren Gesang konzentriert“, berichtet die Hallerin.

Für den Auftritt ernten die drei Mädchen viel Lob, erst von Moderator Thore Schölermann, dann von der Jury. Sänger Sasha macht den Daumen nach oben. „Zauberhaft“, so sein Resümee. Lena Meyer-Landrut outet sich als riesen Fan von Herbert Grönemeyer. Sie fand den Auftritt der drei „ergreifend und schön“. Auch Max Giesinger ist begeistert und sagt sogar, dass er mit Rosalie in die nächste Runde gehen würde. „Du hast mich am meisten angesprochen.“

Zum Schluss geben die beiden Coaches Lukas Nimscheck und Florian Sump Feedback. „Rosalie, du kannst jeden Satz so singen, dass man glaubt, er sei von dir geschrieben worden“, sagt Nimscheck. „Das ist eine Qualität, die ganz wenige Sängerinnen haben.“ Über all diese Worte hat sich Rosalie sehr gefreut. Auch auf Instagram haben ihr viel geschrieben und sie motiviert, weiterzumachen. Und das hat die 13-Jährige auf jeden Fall vor. So hat ihre Schule, die Haller Schenkensee-Realschule, schon angefragt, ob sie beim Abschlussball singen kann. „Und ich möchte auch Gesangsunterricht nehmen“, blickt sie in die Zukunft.

„Wir sind sehr stolz auf Rosalie, dass sie so weit gekommen ist“, sagt Mama Rahel. Familie Walkowiak war, wie auch schon beim ersten TV-Auftritt, wieder in Berlin dabei. Für Rosalie war „The Voice Kids“ eine „tolle Erfahrung“. Sie habe viel gelernt. „Ich bin dankbar für alle, die mich unterstützt haben und kann jedem nur raten, sich zu bewerben“, ermutigt die Jugendliche. Sie möchte in Zukunft mehr in der Öffentlichkeit singen. „Durch ‚The Voice Kids‘ habe ich mich daran gewöhnt, wenn mir andere dabei zuhören.“ Die Zeiten, in denen sie alleine in ihrem Zimmer vor sich hinträllert, sind jetzt wohl vorbei – gut so!