Kammermusik Teufelskerle auf dem Violoncello

Schwäbisch Hall / Monika Everling

Zwei Celli, zwei deutlich unterschiedliche Klangfarben. Eine Blitzumfrage in der Pause des jüngsten Sonnenhof-Konzertes zeigt: Genau die Hälfte jener Befragten, die Partei ergreifen, mag lieber den prägnanten Ton des Instruments von Christoph Heesch, die andere Hälfte präferiert den voluminösen Klang des Cellos von Maciej Kulakowski. Und dann gibt es noch Besucher, die sagen, genau die Kombination der beiden verschiedenen Instrumente mache den Reiz des Gesamtklanges aus. Sie haben auf jeden Fall recht.

Einig sind sich aber alle Zuhörer darin, dass sie ein umwerfend virtuoses Duo erleben. Die Musiker, die wegen des Winterwetters am Sonntag erst kurz vor Konzertbeginn in Hall eingetroffen sind, zeigen von Anfang an (Haydn, Duo für zwei Celli D-Dur, Hob. X:II) eine differenzierte Tongestaltung, leise Passagen in bewundernswerter Lockerheit, unaufgeregte Verzierungen.

Schon nach dem zweiten Werk, dem E-Dur-Duo op. 54 Nr. 2 von Jacques Offenbach mit seinem jiddisch klingenden Mittelteil, ernten sie verdiente Bravorufe. Auch wenn die Töne in der hohen Lage nicht immer ganz rein erklingen, zeigen die beiden eine wundervolle Klangkultur.

Eine herrlich gemeinsame, freie Tempogestaltung hört man in der Sonate Nr. 4 G-Dur von Jean-Baptiste Barrière, und in David Poppers Suite für zwei Celli op. 16 bewältigen die beiden technische Finessen wie Doppelgriffe. Und dann eine Bearbeitung von Paganinis „Moses“-Fantasie. Da sind wohl alle Schwierigkeiten versammelt, die man auf Streichinstrumenten bewältigen kann: Hoch virtuose Passagen, künstliches Flageolett, Glissandi, verschiedene Bogentechniken, Spiel nah am Steg, sodass es etwas metallisch klingt. Die etwa 150 Besucher sind hingerissen.

Was kann man da noch als Zugabe spielen? Die beiden entscheiden sich für einen musikalischen Spaß: Sie spielen vierhändig auf einem Cello den „Schwan“ aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns. Herzerwärmend.