Verkehr Temposünder: 19 500 waren in Hall zu schnell unterwegs

Schwäbisch Hall / swp

Eine der häufigsten Unfallursachen, bei denen Menschen verletzt werden, ist eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Unter dem Motto „Mehr Sicherheit durch Tempoüberwachung“ kontrolliert die Stadt Hall regelmäßig den Verkehr.

2017 wurden bei 209 Messungen innerhalb von 865 Stunden bei 383 487 Fahrzeuge im Stadtgebiet die Geschwindigkeit ermittelt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor. Beanstandet wurde die Geschwindigkeit von knapp 19 500 Fahrzeugen. Das sind rund 5 Prozent. Im Vorjahr lag die Quote niedriger: Bei 237 Messungen waren 4,3 Prozent der Fahrzeuge zu schnell. Während die Quote der beanstandeten Fahrzeuge insgesamt gestiegen ist, ging der Anteil der Fahrzeuge, die mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit von mehr als 20 Kilometer pro Stunde geblitzt wurden, von 837 auf 628 zurück. In Prozenten: der Anteil der Raser sank von vier auf 3,2 Prozent.

„Die Bußgeldstelle der Stadt Hall misst an 58 Stellen im Stadtgebiet. Diese werden in erster Linie nach Gesichtspunkten der Verkehrssicherheit ausgewählt“, erklärt Manfred Gentner, Fachbereichsleiter für Bürgerdienste und Ordnung. Durch die Messungen konnten in den vergangenen Jahren die Stellen mit Unfallschwerpunkt reduziert werden, heißt es in der Mitteilung. Dies gelte zum Beispiel für die Stuttgarter Straße und die Westumgehung, im Bereich der Abzweigung zum neuen Wohngebiet Breiteich.

Die Spitze der Raser führte 2017 die Dr.-Max-Bühler-Straße an, gefolgt von der Breiteichstraße, Dolanallee und Stuttgarter Straße. An vier Straßen waren keine Tempo-Überschreitungen festzustellen: in der Gelbinger Gasse, im Grauwiesenweg, in der Geschwister-Scholl-Straße und der Daimlerstraße. Am häufigsten gemessen wurde in der Ellwanger Straße, wo fünf Prozent über dem Tempolimit lagen. Darauf folgten die Stuttgarter Straße mit 4,5 Prozent und die Tüngentaler Straße mit 2,1 Prozent.