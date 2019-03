Verkehrslärm Tempo 30 in Untermünkheim kommt

Seit Anfang Februar Tempo 30

Auf der B 290 in der Ortsdurchfahrt von Rot am See zwingen die Schilder mit der schwarzen 30 im roten Kreis auf Anordnung des Landratsamts seit Anfang Februar den Durchgangsverkehr ganztägig zum Runterbremsen. Da die Straße unmittelbar an Schule, Kita und Pflegeheim vorbeiführe, habe die Entscheidung gemäß Paragraph 45 der StVO nicht im Ermessen des Gemeinderats gelegen, erklärt Kämmerer Martin Zanzinger. cito