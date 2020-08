An die Wand gedrückt: Pepa, Sarah, Kindergartenleiter Steffen Sündermann-Korner und die Elternbeirätin Heike Küstner auf dem Gehweg an der Hessentaler Straße. Ausgerechnet an der schmalsten Stelle birgt ein Lüftungsgitter über einem Kellerraum bei Nässe und Schnee erhöhte Ausrutschgefahr. © Foto: Beatrice Schnelle