Lärmaktionsplan Tempo 30 für die beiden Ortsdurchfahrten angepeilt

Bühlertann / Rainer Richter

80 Busse am Tag, drei Millionen Kraftfahrzeuge im Jahr. Das will auch lärmtechnisch verkraftet sein. Gemeinden sind laut der EU-Richtlinie von 2002 und deren nationaler Umsetzung ins Bundesemissionsschutzgesetz 2005 dazu verpflichtet, Lärmaktionspläne für besonders lärmbetroffene Gebiete aufzustellen. Die Gemeinde Bühlertann ist neben zahlreichen anderen Kommunen in der Betroffenheitsanalyse 2012 der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) aufgeführt.

In der Lärmkartierung der LUBW taucht die L 1060 auf, die etwa acht Kilometer durch das Gemeindegebiet verläuft. Alle anderen Straßen weisen Verkehrsbelastungen unterhalb des Schwellenwerts auf und werden nicht in die Untersuchung einbezogen. Die Firma BIT Ingenieure Öhringen hat im Auftrag der Gemeinde einen Aktionsplan erstellt. Danach sind in den Ortsdurchfahrten Bühlertann und Fronrot etwa 70 Gebäude betroffen, bei denen laut Bestandsanalyse eine Überschreitung der Auslösewerte vorliegt und Handlungsbedarf besteht.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Minderung des Lärmpegels wie etwa Lärmschutzverglasung, Flüsterasphalt oder straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen. Bei deren Beurteilung fordert das Regierungspräsidium differenzierte Lärmberechnungen für die Zeitbereiche Tag (6 bis 22 Uhr) und Nacht (22 bis 6 Uhr). Bei Überschreitung der Richtwerte von 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts besteht eine grundsätzliche Pflicht zur Anordnung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen.

Günstige Alternative

Bauliche Eingriffe wie Lärmschutzverglasung oder Flüsterasphalt sind teuer. Berechnungen zeigen jedoch, dass eine kostengünstige Alternative wie Geschwindigkeitsbegrenzungen im Ortskern und in Fronrot sowohl tagsüber als auch nachts eine erhebliche Lärmminderung bewirken könnten. Diese entspräche in ihrer Wirkung sogar einer Halbierung des Gesamtverkehrs. Die Gemeinde beabsichtigt deshalb, im Entwurf des Lärmaktionsplans Stufe 2 als Lärmminderungsmaßnahme die Einführung eines Tempolimits von 30 Stundenkilometern in den beiden Ortsdurchfahrten Bühlertann und Fronrot aufzunehmen.

Lärm schadet der Gesundheit. Nach Untersuchungen des Umweltbundesamts ist er ein objektiver Stressfaktor, wie auf dessen Homepage zu lesen ist: „Er aktiviert das autonome Nervensystem und das hormonelle System. Als Folge kommt es zu Veränderungen bei Blutdruck, Herzfrequenz und anderen Kreislauffaktoren. Der Körper schüttet vermehrt Stresshormone aus, die ihrerseits in Stoffwechselvorgänge des Körpers eingreifen. Die Kreislauf- und Stoffwechselregulierung wird weitgehend unbewusst über das autonome Nervensystem vermittelt. Die autonomen Reaktionen treten deshalb auch im Schlaf und bei Personen auf, die meinen, sich an Lärm gewöhnt zu haben.“