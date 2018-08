Datenautobahn Telekom verlegt Glasfaser

Bühlertann / swp

Die Telekom hat mit den Tiefbauarbeiten für schnelle Internetanschlüsse im Vorwahlbereich 0 79 73 in Bühlertann begonnen. Der Ausbau in Kottspiel mit der Vorwahl 0 79 74 werde „zeitnah“ starten. Die Telekom will 3000 Meter Glasfaser verlegen und fünf Verteiler mit moderner Technik aufstellen. Von dem Glasfaserausbau können rund 470 Haushalte profitieren. Im neuen Netz sind Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich, schreibt die Telekom. Das gilt auch für Musik- und Video-Streaming oder das Speichern von Daten in der Cloud. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s. „Ich freue mich, dass die Arbeiten begonnen haben“, sagt Bürgermeister Michael Dambacher. „Schnelle Internetverbindungen sind nicht mehr wegzudenken – privat wie geschäftlich. Sie sind ein wichtiger digitaler Standortvorteil.“