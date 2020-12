Die Ortsdurchfahrt in Matheshörlebach soll saniert werden. Hierfür wurden im Haushaltsplan für das laufende Jahr 375 000 Euro reserviert. Darüber herrscht im Rat Konsens. Allerdings kommt es am vergangenen Montag in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses in der Haller Blendstatthalle doc...