Gewinnspiel Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele

Schwäbisch Hall / swp

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen für unser Gewinnspiel zum Haller Sommernachtsfest 2018.

Laufzeit: 23.08.2018 bis 24.08.2018, 18 Uhr.

Diese Promotion (Gewinnspiel) wird ausschließlich von der Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG, Ulm, SÜDWEST PRESSE durchgeführt, im Folgenden „Gewinnspiel-Veranstalter“ genannt. Er steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern der Gewinnspiel-Veranstalter.

In welcher Weise Facebook die Daten der Nutzer für eigene Zwecke verwendet, in welchem Umfang Aktivitäten auf der Facebook-Seite einzelnen Nutzern zugeordnet werden, wie lange Facebook diese Informationen speichert und ob Daten aus einem Besuch der Facebook-Seite an Dritte weitergegeben werden, wird von Facebook nicht abschließend und klar benannt und ist dem Gewinnspiel-Veranstalter nicht bekannt.

Facebook setzt zur Speicherung und weiteren Verarbeitung dieser Daten kleine Textdateien („Cookies“) ein, die auf den Endgeräten der Nutzer abgelegt werden. Sofern der Nutzer ein Facebook-Profil besitzt und bei diesem eingeloggt ist, erfolgt die Speicherung und Analyse geräteübergreifend.

Die Datenrichtlinien von Facebook enthalten weitere Informationen zur Datenverarbeitung und sind unter https://facebook.com/about/privacy/ verfügbar.

Widerspruchsmöglichkeiten („Opt-Out“) können Sie als eingeloggter Facebook-Nutzer unter https://www.facebook.com/settings?tab=ads setzen.

Facebook Inc., der US-amerikanische Mutterkonzern der Facebook Ireland Ltd., ist unter dem EU-US Privacy Shield zertifiziert und gibt damit die Zusage, sich an die europäischen Datenschutzrichtlinien zu halten. Weitere Informationen zum Privacy-Shield-Status von Facebook gibt es hier: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Die Übermittlung und weitere Verarbeitung personenbezogener Daten der Nutzer in Länder außerhalb der EU, wie etwa in diesem Fall die USA, sowie damit eventuell verbundene Risiken für die Nutzer können vom Gewinnspiel-Veranstalter nicht ausgeschlossen werden.

Seitens des Gewinnspiel-Veranstalters werden die bereitgestellten Informationen einzig verwendet, um den Teilnehmern Wettbewerbsnews, -updates und sonstige relevante Informationen gemäß der Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs zur Verfügung zu stellen.

Die Teilnehmerdaten werden nach Gewinnermittlung umgehend vernichtet. Es findet keine weitere Datenverwendung statt. Ausnahme: Die Angaben der Gewinner werden für deren Benachrichtigung verwendet.

Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst. Bitte lesen Sie mehr dazu unter www.swp.de/privacy

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Gewinnspiel-Veranstalters, sowie deren Angehörige und Personen unter 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Die Teilnahmefrist für das Gewinnspiel läuft während der oben angegebenen Laufzeit.

Zur Teilnahme am Gewinnspiel muss der Ort richtig bezeichnet werden, der auf dem Foto zu dem Gewinnspiel gehörenden Facebook- oder Instagram-Post dargestellt ist. Außerdem muss die Antwort mit dem Hashtag #hallomichael versehen werden.

Unter allen Kommentatoren mit den richtigen Antworten werden nach dem Ende der oben genannten Laufzeit fünf Mal zwei Karten für das Sommernachtsfest 2018 in Schwäbisch Hall verlost.

Die Ermittlung der Gewinner findet nach dem Zufallsprinzip am 24.08.18 statt. Die Benachrichtigung des Gewinners erfolgt als Direktnachricht auf Facebook. Gewinner müssen antworten und ihren Namen und Adresse angeben. Die Karten für das Sommernachtsfest 2018 müssen am 25.8.2018 im HT-Shop in der Haalstraße 5-7, 74523 Schwäbisch Hall bis 13 Uhr abgeholt werden.

Gewinner, die sich bis 10 Uhr am Folgetag des oben genannten Laufzeit-Endes nicht auf eine Gewinnbenachrichtigung hin melden, verlieren ihren Gewinnanspruch und ein neuer Gewinner wird per Los ermittelt. Zudem sind die Teilnehmer für die Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Kontaktdaten verantwortlich. Sollten die angegebenen Kontaktdaten fehlerhaft und/oder unvollständig sein, ist der Gewinnspiel-Veranstalter nicht verpflichtet, die korrekten Daten ausfindig zu machen. Nachteile aufgrund falscher Angaben gehen zu Lasten des Teilnehmers. Der Gewinnspiel-Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer, welche gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, vom Gewinnspiel auszuschließen. Zusätzlich behält sich der Gewinnspiel-Veranstalter das Recht vor, Änderungen und/oder Ergänzungen des Gewinnspiels und/oder der Teilnahmebedingungen vorzunehmen und/oder das Gewinnspiel ganz abzubrechen.

Der Gewinn wird nur bei ordnungsgemäßer Durchführung des Gewinnspiels vergeben.