Technisches Hilfswerk Technisches Hilfswerk: Rettern gebührt mehr Respekt

Schwäbisch Hall / swp

Beim Neujahrsempfang der Ortsverbände Künzelsau, Pfedelbach und Hall in Sulzdorf geht es unter anderem um die Frauenquote bei Rettungsdiensten und die Zusammenarbeit mit der Polizei.

Ehrenamt als tragende Säule der Gesellschaft und die Gewinnung von Nachwuchs gehörten zu den zentralen Themen des Neujahrsempfanges der Ortsverbände Künzelsau, Pfedelbach und Schwäbisch Hall des Technischen Hilfswerkes (THW). Letzterer hatte in diesem Jahr in seine Unterkunft in Sulzdorf eingeladen und Gäste aus Politik sowie von Rettungs- und Hilfsorganisationen empfangen.

Mit einem Grußwort in Dialekt und Reimen eröffnete Walter H. Frank, Ortsvorsteher von Schwäbisch Hall-Sulzdorf, den Abend. Er lobte die Mitwirkung des Haller Ortsverbandes, der neben den Einsätzen und Ausbildungen die lokalen Veranstaltungen unterstützt, zum Beispiel den jährlichen Brückenschlag beim Siederfest oder das Entenrennen auf dem Kocher. Das gehöre eigentlich nicht zu den Aufgaben der Katastrophenschutzbehörde, zeige aber, wie eng alle ehrenamtlichen Organisationen zusammenarbeiten. Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim war an diesem Abend verhindert.

Familien müssen verzichten

Das Selbstverständnis, mit dem sich Menschen ehrenamtlich engagieren, sprach Harald Ebner, Bundestagsabgeordneter (MdB) der Grünen, unter anderem an. Ebner betonte, wie wichtig die Nachwuchsgewinnung in diesem Bereich ist, wies aber auch darauf hin: „Irgendwer muss immer auf Sie verzichten.“ Familie, Partner, Arbeitskollegen. Ehrenamt könnte nur funktionieren, wenn alle Bereiche zusammenhalten.

„Auch nach mehr als 50 Jahren hat das THW nichts von seiner Bedeutung eingebüßt“, so Stephen Brauer, FDP-Landtagsabgeordneter. Auffällig sei aber, dass sich immer noch zu wenig Frauen in den Bereichen Feuerwehr und THW engagieren. Das THW als weltweit tätige Organisation stehe vor nationalen und internationalen Herausforderungen. Bei der Nachwuchsgewinnung könnte man daher ruhig unkonventionelle Wege gehen. Brauer führte als Beispiel an, dass er selbst mit dem Slogan „Brauer sucht Frau“ Frauen für die Politik begeistern wollte.

Kriminaldirektor Ottmar Kroll, Leiter der Verkehrspolizeidirektion Kirchberg/Jagst, sprach stellvertretend für alle anwesenden Kollegen der Polizei und der Polizeipräsidien in Aalen und Heilbronn ein Grußwort. Er hatte einst die Abkürzung „Tolle Hilfe weltweit“ genutzt. Er möchte damit auch die Verbundenheit zwischen der Polizei und dem THW zum Ausdruck bringen. Kroll dankte für die vielseitige Unterstützung durch das THW. Ob es das Verschließen von Gebäuden nach Einbruch oder Brand ist oder aber auch bei der Bergung von Fahrzeugen und Ladung nach Unfällen.

Auch die Unterstützung bei Kontrollen und den Bereitschaftsdiensten auf der Autobahn an verkehrsreichen Tagen hob Kroll hervor. Dafür gelte der volle Respekt und Dank aller Kollegen der Polizei in der Region, betonte er. „Ein wichtiges, aber auch ein gefährliches Hobby.“ Rettern werde immer weniger Respekt entgegengebracht.

„Lassen Sie uns alle dafür eintreten, dass dieser wichtigen Tätigkeit und den Menschen, die diese ausüben, in unserer Gesellschaft der notwendige Respekt entgegengebracht wird“, schloss sich Arnulf Freiherr von Eyb, CDU-Landtagsabgeordneter, den Worten seiner Vorredner an. „Ich hoffe, Sie bleiben dem Ehrenamt auch weiterhin erhalten und bin froh, heute auch so viele junge Gesichter in Ihren Reihen zu sehen.“

Schaffung neuer Stellen

Einen Ausblick auf die aktuellen Entwicklungen im Technischen Hilfswerk, weg von den klassischen Bergungszügen, hin zu der Notfallversorgung, gab Michael Hambsch, THW-Landessprecher: „Das THW hat sich in den vergangenen Jahren enorm gewandelt.“ Die Schaffung neuer Stellen im Bereich des Hauptamtes sei aus Sicht des Ehrenamtes eine positive Entwicklung. Dank zusätzlicher Finanzmittel konnten Beschaffungsprogramme für Ausstattung und Fahrzeuge umgesetzt werden.

Michael Eisler vom Kreisverbindungskommando der Bundeswehr nutzte die Gelegenheit, sich an diesem Abend vorzustellen. In diesem Jahr hat er das Zepter von seinem Kollegen Joachim Scheffler übernommen, der altersbedingt aus dem Amt ausgeschieden ist.

Im Anschluss der Grußworte stand der gemeinsame Austausch im Mittelpunkt der Gespräche. Auf vorbereiteten Stellwänden präsentierten die THW-Ortsverbände ihre Übungen, Einsätze und sonstigen Aktivitäten.

Info Die Autoren des Textes, Simone Brecht (Pfedelbach) und Thomas Müller (Schwäbisch Hall), sind für die Öffentlichkeitsarbeit des THW zuständig.