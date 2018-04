Hannover Hannovermesse: technische Erneuerung erleben

© Foto: just

Hannover / Jürgen Stegmaier

Dr. Hartmut Kessler, stellvertretender Hauptgeschäftsführer, kennt die Hannover Messe wie wenig andere.

Herr Kessler, gibt es etwas, das Sie in jedem Jahr aufs Neue fasziniert oder ist schon alles Routine?

Helmut Kessler: Messe ist nie Routine. Es ist immer wieder faszinierend, zu beobachten, wie sich die Unternehmen aus unserer Region technologisch weiterentwickeln. In vielen Bereichen sind diese ganz vorne mit dabei. Sie sind Treiber der Entwicklung, gerade auch im Hinblick auf Industrie 4.0.

Strengt Sie diese Messewoche eigentlich an?

Es strengt an. Zum einen sind es die klimatischen Bedingungen in den Hallen, außerdem das viele Stehen und Gehen. Ich bin bestrebt, alle Unternehmen aus der Region auf diesem riesigen Gelände zu besuchen. Ich führe den Tag über sehr viele Gespräche und nehme viele Eindrücke auf. Das alles will dann auch noch verarbeitet werden.

Würden Sie sich mehr Unternehmen aus der Region hier bei der Hannover Messe wünschen?

Es ist natürlich grundsätzlich gut, wenn viele Unternehmen aus der Region auf der Hannover Messe vertreten sind. Gerade auch im Zeitalter der Digitalisierung. Messen sind wichtig, sie bieten die Chance, die eigenen Produkte und Dienstleistungen zu zeigen und sich mit dem Wettbewerb zu messen. Momentan haben wir konjunkturell eine sehr gute Zeit. Das kann auch mal wieder anders werden und dann wird es sich auszahlen, wenn man gute persönliche Kundenkontakte auf der wichtigsten Industriemesse der Welt schaffen konnte.

Was sehen Sie sich in diesem Jahr in Hannover auf jeden Fall an?

Es sind nicht nur die technologischen Highlights, die für mich im Vordergrund stehen. Ich habe mir vorgenommen, alle heimischen Unternehmen zu besuchen, um ein Bild davon zu bekommen, welche Produkte und Dienstleistungen sie ausstellen. Darüber hinaus will ich Eindrücke sammeln, das ein oder andere Problem sowie die Einschätzungen der Unternehmer zum weiteren konjunkturellen Verlauf aufnehmen. Dies gibt uns als IHK dann Orientierung.