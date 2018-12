Apropos Technik und Risiko

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Die Technologieriesen Apple und Google haben inzwischen kontaktlose Bezahlsysteme am Start. Die Prognose von Experten: Immer mehr Menschen werden ihr Smartphone zücken, wenn sie an der Reihe sind – sei es an der Kino- oder der Supermarktkasse. Die Verbände von Sparkassen und Genossenschaftsbanken haben sich dazu entschlossen, nicht mit den Giganten zu kooperieren. Sie suchen ihr Glück in eigenen Systemen. Vielleicht springen sie später noch auf den Apple- oder Google-Zug auf. Jedenfalls ist es für die Geldhäuser nicht ohne Risiko, die Bezahlmöglichkeiten der populären Anbieter zu ignorieren. Sie nehmen in Kauf, dass jüngere Kunden dorthin ziehen, wo sie die Zukunft erhoffen.

PS Mako aus Michelbach ist zahlungsunfähig. Die Württembergische Drahtwarenfabrik in Hall kämpft gegen die Insolvenz. Wahrscheinlich verkauft Würth seine Tochter Glessdox aus Untermünkheim an Hagleitner. Mahle räumt den Standort Sulzdorf. Lange war es ruhig und beschaulich. Den Unternehmen ging es sehr gut bis bestens. Nehmen die jüngsten Ereignisse etwa eine Entwicklung vorweg? Angesichts vieler Belastungsfaktoren wird die wirtschaftliche Lage zunehmend skeptisch beurteilt. Ein Blick auf die Börsen sagt alles. Und der Ifo-Geschäftsklimaindex kennt auch nur noch eine Richtung. Er zeigt nach Süden.