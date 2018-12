Talk Tatort: Ermittler mit Bodenhaftung

Künzelsau / Mirjam Binkowski

Normalerweise sieht man den Schauspieler nicht in Talkshows, doch für die Studierenden der Reinhold-Würth-­Hochschule (RWH) machte Richy Müller eine Ausnahme. Gemeinsam mit Moderatorin Bernadette Schoog nahm der Stuttgarter „Tatort“-Kommissar die rund 130 Besucher auf unterhaltsame Weise mit auf eine Reise durch sein bisheriges Leben und sorgte mit seinen lockeren Sprüchen und Witzen für beste Stimmung im Foyer.

1955 in Mannheim als Hans-Jürgen Müller geboren, ist der Schauspieler heute vor allem als Richy Müller bekannt. Nach seiner Lehre zum Werkzeugmacher besuchte er zwei Jahre lang die Schauspielschule Bochum und zog anschließend nach Berlin. Dort folgte der Durchbruch mit seinem Debütfilm, dem Sozialdrama „Die große Flatter“ (1979). Diesem Film verdankt er auch seinen Künstlernamen.

Viele glückliche Fügungen

Was den Menschen hinter Richy Müller ausmacht? „Ich suche nicht nach den Dingen“, so der heute 63-Jährige. „Wenn ich ein Drehbuch lese, dann muss dieses ein gutes Gefühl in mir erzeugen, um Interesse an der Rolle zu wecken.“ Müller hört man gerne zu. Sein Werdegang sei stets geprägt durch seine Persönlichkeit – aber auch von vielen glücklichen Fügungen, berichtet er. Er habe sich nie etwas aufzwingen lassen und immer wieder seine eigenen Akzente gesetzt. Wie etwa den Porsche als Dienstwagen von Kommissar Thorsten Lannert im „Tatort“. Diese Rolle bezeichnet der 63-Jährige als Glücksfall. Für einen Freiberufler ist das eine sichere Bank. Der nächste Stuttgarter „Tatort“ ist im Mai zu sehen.

Im Laufe des Abends zeigt sich, hinter Richy Müller verbirgt sich nicht nur ein leidenschaftlicher Schauspieler, sondern ein bodenständiger Mensch. Deshalb engagiert sich der Träger des Verdienstordens auch für viele gemeinnützige Projekte. Im Anschluss nahm sich Richy Müller Zeit für Autogramme und Erinnerungsbilder. „Mir ist es wichtig, dass ich über den Menschen berichten kann“, so Müller. „Es war schön, wie interessiert die Zuhörer waren.“