Ermittlungen Täter in Psychiatrie eingeliefert

Schwäbisch Hall / Thumilan Selvakumaran

Nach dem Tötungsdelikt vom 5. Februar in Sulzdorf ist der 26-jährige Täter inzwischen im Zentrum für Psychiatrie in Weinsberg untergebracht. Das teilt Oberstaatsanwalt Peter Bracharz mit. Unklar sei, ob Anklage wegen Mord oder Totschlag erhoben oder ob ein Sicherungsverfahren wegen möglicher Schuldunfähigkeit eingeleitet wird. Noch lägen der Staatsanwaltschaft die Akten nicht vor. Bisher spreche aber, so lässt Bracharz durchklingen, wenig für eine Affekthandlung.

Die Ermittlungen sollen in den nächsten Wochen abgeschlossen sein. Die Arbeiten seien, so Polizeisprecher Bernd Märkle vom Präsidium Aalen, nach Tötungsdelikten besonders umfangreich. Dazu komme, dass noch nicht alle Spuren vom Landeskriminalamt ausgewertet seien. Bislang nicht aufgetaucht sei die Tatwaffe – ein Messer mit einer Klinge um 20 Zentimeter –, die der Täter offenbar erst kurz vor der Tat gekauft haben soll.

An jenem Montag, 12 Uhr, klingelte der Haller an der Haustür der Wohnung seines Freundes in Sulzdorf und stach mehrfach in den Körper des 33-Jährigen ein. Dieser starb wenig später. Ehefrau, Freundin und Kind des Opfers waren zur Tatzeit mit in der Wohnung.