Versammlung SV Großaltdorf: Wenn der Verein Familie ist

Vellberg. / Susanne Hofbauer-Hofer

Wenn ein Verein für viele Mitglieder so etwas wie eine Familie ist und junge Menschen gern Verantwortung übernehmen, dann geht es dem Verein gut. Dies zeigte der Vorsitzende des Sportvereins Großaltdorf, Hannes Hofer, in der sehr gut besuchten Hauptversammlung im Vereinsheim in Großaltdorf anhand eines Gesundheits-Checks. Auch wenn die SVG-Familie, wie viele andere Vereine ebenfalls, mit kleinen Wehwehchen wie sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen hat, kann die junge Vorstandschaft dennoch über einen gesunden, frischen Verein mit viel Engagement berichten, führte er aus.

Richtige Richtung

Vielfältige Events, sportliche Erfolge, kreative Ideen für neue Angebote und eine solide Finanzlage – nicht zuletzt durch die große Unterstützung der Stadt Vellberg – zeigen in die richtige Richtung. Hofer bringt so manches Vereinsmitglied mit seinen Gedanken übers Ehrenamt zum Nachdenken: Überwiegt beim SVG der Pessimist? Einer, der Bürokratie, Überalterung, berufliche Mobilität, Konkurrenz oder Professionalisierungsdruck als Hemmschwelle für ehrenamtliches Engagement sieht? Oder ist nicht eher der Optimist, für den der Verein Zweitfamilie ist, der Hilfe in einer Solidargemeinschaft zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis erhält und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten hat, der eigentliche Gewinner?

Dass die Optimisten beim SV Großaltdorf nach wie vor vorhanden sind, beweisen die – anschaulich mit vielen Bildern aus dem vergangenen Jahr – engagiert vorgetragenen Berichte der Abteilungen. Über die Vereinsanlagen sprach Kurt Maschka, über Events Sabine Neumann, den Sport beleuchtete Thorsten Heidler und den Fußball Julius Stock.

Der Verein hat auch Gönner. Besonders hervorgehoben wurde die Spende einer Crailsheimer Blumenhandlung, die einen Carport für die Vereinsbewirtungswägen bereitgestellt hat. Den Vereinsfestwagen sponserte eine Versicherungsagentur.

Sportlich läuft’s rund

Auch sportlich läuft es: Genannt wurde die nach wie vor erfreuliche Zahl an Schiedsrichtern, die der SVG stellen kann und als sportliches Highlight zwei SVG-Urgesteine im Tischtennis, auch genannt das „Doppel mit 150 Jahren“. Heinz Frey und Johannes Klupik spielen mit weit über 70 Jahren noch immer aktiv im Wettbewerb mit und bringen die jungen Spieler oft zum Staunen.

Der einstimmigen Entlastung der SVG-Führung, beantragt durch Ortsvorsteherin Andrea Binder, folgten ebenfalls einstimmige Wahlen der Kassiererin Kathrin Dörr und des Kassenprüfers Siegfried Munz. Die vorgestellte Satzungsänderung wurde mit zwei Enthaltungen angenommen. Geändert wurden insbesondere veraltete und unklare Formulierungen. Das Alter für stimmberechtigte ordentliche Mitglieder wurde von 18 Jahre auf 16 Jahre gesenkt. Hinzu kam ein neuer Paragraf zum Datenschutz. Die moderate Mitgliedsbeitragserhöhung um zehn Prozent wurde gleichfalls einstimmig beschlossen. Trotz der Erhöhung bleibe der SV Großaltdorf mit seinen neuen Mitgliedsbeiträgen im Vergleich zu den Nachbarvereinen nach wie vor einer der günstigsten, heißt es im vereinseigenen Bericht.