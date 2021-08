Regenwasser, das nicht in den Kanal geleitet wird, sondern oberirdisch durch die Siedlung fließt. Darüber hinaus begrünte Flachdächer, ein Nahwärmekonzept sowie erstmalig die Pflicht für Photovoltaik: Die Stadt Hall will mit dem geplanten Baugebiet „Nördlicher Hallweg“ in Sulzdorf Maßstäbe setzen. Nachdem unter anderem die Sulzdorfer selbst in einem Workshop beteiligt waren, wurde nun ein städtebaulicher Vorentwurf weiterentwickelt.