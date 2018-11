Versammlung Stühlerücken in der Führungsriege

Vellberg / Sigrid Bauer

Die mit etwa 50 Mitgliedern und Gästen gut besuchte Versammlung leitete noch der „alte“ Geschäftsführer Friedrich Ziegler. Förster Wolfgang Mayr legte die Wetterdaten für dieses außergewöhnliche Jahr vor: Nur im Januar regnete es genug, im Rest des Jahres ist der Niederschlag weit unter dem langjährigen Monatsmittel, während die Temperatur praktisch durchgehend über dem Durchschnitt liegt.

Entsprechend groß sind die Käfer- und Dürreschäden vor allem an Fichte und Tanne. Ungewöhnlich war, dass die Käferplage erst im August und September ausbrach. „Damit dürften im Frühjahr viele Käfer am Start sein“, warnte Mayr die Privatwaldbesitzer. Sein Rat: Befallenes Holz sofort aus dem Wald holen, regelmäßig den Bestand kontrollieren und befallene Kronen hacken oder zum Häckselplatz bringen, um den Käfer unschädlich zu machen. „Bei großen Mengen suchen Sie sich Unterstützung“, empfahl er dringend.

Bäume schützen sich

Dass die Laubbäume schon Ende August begannen, ihre Blätter abzuwerfen, sei ein Schutzmechanismus der Bäume, um die Verdunstung zu verringern, und noch nicht beunruhigend“, erklärte Mayr. Die Fichten werfen aus demselben Grund ihren vergilbten ältesten Nadeljahrgang ab. Das kommt also von der Trockenheit, nicht vom Käfer“, stellte er fest. Zusätzlich zum Trocken­stress schwäche auch die übermäßige Fruchtbildung die Bäume.

Einen wichtigen Tipp hatte Mayr zum Fällen von Bäumen mit dürrer Krone: Nicht sägen und keine Keile verwenden, sondern den Baum mit einem Seil „umziehen“. Denn die Erschütterungen würden tote Äste abbrechen lassen - eine große Gefahr direkt unter dem Baum.

Nicht kleinlich sein sollten Waldbesitzer mit kranken Eschen, die an Wegen und Straßen stehen und die Verkehrssicherheit gefährden. „Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig fällen“, sagte er.

Über zu viel Wasser beklagte sich dieses Jahr nur ein Waldbauer: Der Biber hat Teile seines Bestands durch den Bau von Dämmen unter Wasser gesetzt. Rouven Andruschkewitsch, der in der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt arbeitet, riet Waldbesitzern, in solchen Fällen unbedingt vorsichtig zu handeln, um nicht gegen Naturschutzauflagen zu verstoßen, und sich von der Naturschutzbehörde beraten zu lassen.

Holzmarkt unter Druck

Stark unter Druck ist der Holzmarkt durch die Mengen an Schadholz, so Mayr. Auch aus Polen und Tschechien dränge Schadholz auf den Markt. Allein 17 Millionen Festmeter Schadholz hat Italien nach den kürzlichen Unwettern. Weitere Informationen zum europäischen und regionalen Holzmarkt gab Michael Broß von der Firma Broß, die das Holz der Forstbetriebsgemeinschaft aufkauft. Diese Kooperation laufe sehr gut, so Geschäftsführer Friedrich Ziegler. Er erwähnte auch die in Mainhardt geplante Genossenschaft zum gemeinsamen Holzverkauf von Privatwaldbesitzern. Sie solle Anfang 2020 in Betrieb gehen. „Das ist fast zu schnell für uns und außerdem müssten laut Satzung zwei Drittel unserer Mitglieder dafür stimmen“, stellte er fest.

Über Waldbrand- und Sturmversicherungen informierte Jürgen Huppert, ein Versicherungsexperte, der mit dem Bauernverband zusammenarbeitet.