Schwäbisch Hall Stück der historischen Stadtmauer droht zu kippen

Schwäbisch Hall / Kerstin Vlcek

Ein Stück der historischen Stadtmauer am Froschgraben droht zu kippen. Zur Stabilisierung werden Gewindestäbe eingesetzt.

Für manche ist es wohl ein Ärgernis, dass der Aufzug vom Froschgraben hinauf auf den Säumarkt nicht funktioniert. Der Grund dafür ist, dass das Eck der historischen Stadtmauer aus dem 12. Jahrhundert unterhalb des Klingenturms instand gesetzt werden muss. „Da herrscht Gefahr im Verzug“, sagt Dietmar Boesler vom Ingenieurbüro Bauen in Hall.

Zwölf Zentimeter breiter Riss

Das Eck droht nämlich nach vorne in Richtung Kocherquartier zu kippen. Es habe sich oben auf der Mauer bereits ein zwölf Zentimeter breiter Riss gebildet. Ingenieurbau August Wolfsholz ist damit beauftragt, die Mauer wieder instand zu setzen.

Dafür wurden zuerst der Riss gefüllt und danach mehrere 50 Millimeter dicke Löcher gebohrt. In diese werden rund drei Meter lange und 16 Millimeter dicke Edelstahltragglieder, sogenannte Nadeln, eingeführt, die mit einem Gewebestrumpf überzogen sind.

Boesler und Bodo Glieber von Wolfsholz ziehen einen der Stäbe aus dem Loch, um diesen zu zeigen. Über ein schwarzes, biegsames Plastikrohr wird dann eine Trasskalksuspension, „kein Zement“, wie Boesler betont, in den Strumpf gepresst. Der Strumpf dehnt sich aus und „presst“ sich in das Loch. „Ähnlich wie bei einem Dübel“, beschreibt dies Dirk Jäger ebenfalls von Ingenieurbau Wolfsholz.

Das schwarze Rohr wird dann abgedichtet, damit kein Mörtel herausläuft. Wenn der Trasskalk dann verpresst ist, wie es im Fachjargon heißt, kommt auf die Nadel eine Mutter darauf und das ein paar Zentimeter lange Stück vom Anfang des Bohrkerns wird daraufgesteckt. „Damit man möglichst wenig davon sieht“, so Boes­ler. Als minimal-invasiven Eingriff bezeichnet er dieses Vorgehen.

Die Gewindestäbe werden abwechselnd, also kreuzweise, vom Froschgraben her und dann von der Mohrenstraße her platziert. „Das ist wie einen Turm aus Lego zu bauen. Anders hält er auch nicht“, zieht Boesler den Vergleich. Sieben bis acht Bohrungen seien dafür auf jeder Seite notwendig.

Das Alter, eine Erddruckerhöhung, eindringendes Wasser und Frost hätten der Mauer so zugesetzt. „Dadurch ist sie irgendwann in die Knie gegangen“, erklärt Boesler. Die Sanierung werde weniger als 30.000 Euro kosten. Teurer wird es hingegen werden, die Mauer ein Stück die Mohrenstraße hinunter zu sanieren. Dort hat sich ein „Bauch“ gebildet. Die Sanierung werde voraussichtlich im Frühjahr/Sommer geschehen. „Da haben wir ein bisschen mehr Luft. Das muss nicht ad hoc passieren“, so Boesler.

Dirk Jäger geht davon aus, dass sie nächste Woche mit den Arbeiten fertig sein werden. Im Zuge der Sanierung tauscht die Stadt auch gleich noch das Glasdach am Aufzug aus, der dann wieder in Betrieb genommen werden soll.

