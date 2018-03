Unfall Streuwagen kommt von Straße ab

Next

Geislingen / Norbert Acker

Die K 2558 musste am Dienstag für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Ein Winterdienstfahrzeug des Landkreises ist in den Geißklingenbach gestürzt. Der Fahrer verletzt sich dabei schwer.

Gegen 6.50 Uhr am Dienstagmorgen ist der 32-jährige Fahrer eines Streuwagens der Straßenmeisterei Michelfeld im Einsatz auf der Kreisstraße 2558 in Richtung Geislingen fahrend mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Der tonnenschwere Wagen stürzte daraufhin mehrere Meter in die Schlucht des Geißklingenbachs, bis er von Bäumen abgefangen wurde und an diesen hängengeblieben ist.

Im Fahrerhaus eingeklemmt

Der Fahrer eines vorbeifahrenden Pkw entdeckte den verunglückten Streuwagen und informierte die Polizei. Die Feuerwehren aus Braunsbach und Schwäbisch Hall rückten mit zahlreichen Einsatzkräften, Fahrzeugen und schwerem Gerät an, um den im Fahrerhaus einge­klemmten Mann zu befreien. Zuvor musste der Streuwagen aber noch gesichert werden, er drohte weiter abzustürzen. „Da war Manpower gefragt“, sagt Rolf Dierolf, Kommandant der Braunsbacher Wehr.

Es sei auch nicht einfach gewesen, zur Rettung an das Fahrzeug zu gelangen. Gemeinsam habe man den Eingeklemmten dann aber etwa um 8.30 Uhr aus seiner misslichen Lage befreien können. „Gegen 9 Uhr war der Fahrer auf dem Weg ins Krankenhaus“, sagt Annika Wieland von der Pressestelle des Landratsamts. Der 32-Jährige hatte sich schwer verletzt, in Lebensgefahr habe er aber nicht geschwebt. „Er war zum Glück noch ansprechbar“, so Ronald-Ingo Krötz, Pressesprecher des für den Landkreis Hall zuständigen Polizeipräsidiums Aalen. Der Mann sei von einem Notarzt erstversorgt worden.

Im Anschluss an die Rettung des verletzten Fahrers haben direkt die Bergungsarbeiten begonnen. Dazu waren ein Kranwagen und ein Lkw-Abschleppfahrzeug des Untermünkheimer Bergungsunternehmens Walter im Einsatz. Die Bergung an sich war bedingt durch das abschüssige Gelände kompliziert und hat sich bis über den Mittag hingezogen. Das Winterdienstfahrzeug wurde mit armdicken Stahlseilen langsam aus der Klinge gezogen. Dazu war Millimeterarbeit vonnöten, die die Bergungsexperten hochkonzentriert ablieferten. Mehrfach mussten die Seile neu gespannt werden, bis die perfekte Position gefunden war. „Das ist nicht so einfach hier“, sagte ein Mitarbeiter des Bergungsdienstes. Nachdem der verunglückte Wagen abtransportiert und die Fahrbahn von Kräften der Straßenverwaltung des Kreises gereinigt worden ist, konnte die Straße gegen 14.10 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Wirtschaftlicher Totalschaden

An dem Streuwagen ist nach Angaben der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 80 000 Euro entstanden. Der Verlust des Fahrzeugs sei aber kein großes Problem, so Landratsamtsprecherin Wieland: „Das können wir ausgleichen.“ Das gelte auch für den Räumdienst. Es sei ein geringer Flurschaden entstanden, vier Bäume mussten zur Bergung gefällt werden.

Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer des Winterdienstfahrzeugs wahrscheinlich leicht zu schnell unterwegs war. „Auf winterglatter Fahrbahn hat er dann wohl die Kontrolle über den Wagen verloren“, so Polizeisprecher Krötz.

Die Kreisstraße ist zurzeit durch die Sperrung der Braunsbacher Ortsdurchfahrt als Umleitungsstrecke für den überörtlichen Verkehr ausgeschildert. Durch die stundenlange Sperrung war somit auch die Umleitung unpassierbar. Das hatte in Braunsbach allerdings keine Auswirkungen. „Wir haben hier nichts bemerkt“, so Bettina Radschin, Mitarbeiterin der Braunsbacher Gemeindeverwaltung.