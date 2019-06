Themen in diesem Artikel Crailsheim

6,5 Prozent mehr Lohn für Beschäftigte im Einzelhandel fordert die Gewerkschaft. Die Arbeitgeber bieten nur einen Bruchteil.

Die Beschäftigten im Einzelhandel wollen 6,5 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber bieten nur einen Bruchteil davon: in diesem Jahr 1,7 Prozent, im nächsten 1,2 Prozent. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, rief die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) zum Warnstreik auf. Betroffen davon waren am Freitag und Samstag der zurückliegenden Woche auch Beschäftigte der Kaufland-Filiale im Haller Westen.

Weitere Streik-Aktionen stehen wohl an

Unterstützt wurden die streikenden Mitarbeiter in Schwäbisch Hall vor der Kaufland-Filiale vom Kreisvorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Siegfried Hubele. Er erklärt zu der Ausei­nandersetzung: „Das Angebot der Arbeitgeber bedeutet für die Angestellten im Einzelhandel einen Reallohnverlust, den die Verdi-Mitglieder nicht hinnehmen wollen. Von weiteren Aktionen gehen die Streikenden deshalb aus.“

Drei ergebnislose Verhandlungsrunden

Die Tarifverhandlungen im Einzelhandel sind in drei Verhandlungsrunden – die letzte am zurückliegenden Mittwoch – nahezu ergebnislos verlaufen. Die Arbeitgeber haben ihr Angebot zuletzt leicht erhöht. In Baden-Württemberg sind rund 490.000 Menschen im Einzelhandel beschäftigt.

Kaufland gehört zur Neckarsulmer Schwarz-Gruppe, ebenso wie der Discounter Lidl. Der Streikaufruf für die zurückliegende Woche richtete sich im Raum Hall, Crailsheim und Gaildorf lediglich an die Kaufland-Filiale im Haller Steinbeisweg. Nicht betroffen war Kaufland in Crailsheim. Überhaupt nicht zum Streik aufgerufen waren die Lidl-Mitarbeiter. Der Discounter betreibt Filialen in mehreren Orten im Landkreis.

Kaufland bestreikt: 81 Milliarden Jahresumsatz

Warum wird Kaufland bestreikt? Die Schwarz-Gruppe mit Kaufland und Lidl gilt schon allein wegen ihrer Größe als extrem einflussreich in der Branche. Verdi-Verhandlungsführer Bernhardt Franke wird mit den Worten zitiert: „Der Schwarz-Konzern kann es richten, wenn er nur will.“ Kaufland betreibt 1270 Märkte, 660 davon in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt 56.000 Mitarbeiter und gibt seinen Jahresumsatz mit rund 9,6 Milliarden Euro an. Bei Lidl arbeiten 160.000 Menschen in mehr als 3300 deutschen Filialen. Der Jahresumsatz betrug zuletzt insgesamt 81 Milliarden Euro.

Mitarbeiter und Gewerkschaft geben die Zahl der Streikenden in Hall mit 34 an, Kaufland meldet 15 von rund 85 Mitarbeitern im Haller Kaufland am Steinbeisweg, die am Freitag und Samstag dem Aufruf zum Warnstreik gefolgt sind. Am Freitag fuhren sie zu einer zentralen Kundgebung nach Stuttgart.

Verhandlungen im Juli

Die Gewerkschaft geht davon aus, dass Kaufland am Freitag und Samstag viele Streikbrecher im Einsatz hatte, es aber dennoch zu erheblichen Einschränkungen in den Kaufland-Märkten gekommen ist. Diesen Eindruck bestätigt Kaufland allerdings nicht. Weder seien die Schlangen an den Kassen länger gewesen als sonst, noch sei es zu Engpässen beim Auffüllen leerer Regale gekommen. Dagegen meldet Kaufland: Alle Kunden konnten wie gewohnt einkaufen.

Weiterverhandelt werden soll im Einzelhandel am Montag, 8. Juli.