Ich komme aus Neumarkt in der Oberpfalz und will nach Mannheim. Dort wohne ich. Jetzt bin ich in Schwäbisch Hall hängen geblieben“, sagt Anna Wetzel (78). Es ist nicht die schönste Ecke von Schwäbisch Hall. Zusammen mit anderen Fahrgästen hat sie sich an die Vorderseite des Bahnhofs in den Schatten verzogen.

Warten an der Durchgangsstraße

Die Rentnerin hatte ihre Verwandten in Bayern besucht, in Kombination mit der Seniorenkarte nur 27 Euro...