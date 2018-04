Gehalt Streik an städtischen Kitas

Schwäbisch Hall / swp

Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch, 11. April, zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Auch Erzieherinnen in den städtischen Kindertageseinrichtungen beteiligen sich voraussichtlich daran, teilt die Stadtverwaltung Schwäbisch Hall mit. Komplett geschlossen haben an diesem Tag die Tageseinrichtung Villa Kunterbunt für Kinder in Gelbingen sowie die Krippengruppe Lummerland in der Elisabethenstraße in Gottwollshausen. Die Kita Pfiffikus in Schwäbisch Hall wird teilweise bestreikt und hat eine Notgruppe eingerichtet. Das Gleiche gelte für das Kinder- und Familienzentrum Breit-Eich in Gottwollshausen, steht in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Die Kita Pusteblume in Sulzdorf hat ebenfalls zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr eine Notgruppe eingerichtet. Die anderen Einrichtungen bleiben nach aktuellem Kenntnisstand voraussichtlich wie gewohnt geöffnet. Die genannten Einschränkungen und Schließungen beruhten auf Angaben mit Stand vom Montagnachmittag. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Erzieherinnen und Erzieher noch kurzfristig dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi anschließen. Die Stadtverwaltung bedauere die mit dem Streik verbundenen Einschränkungen, teilt sie mit.

Info Der aktuelle Stand der durch den Streik entstehenden Einschränkungen und Schließungen ist auf der Startseite der städtischen Homepage (www.schwaebischhall.de) unter „Aktuelle Meldungen“ abrufbar.