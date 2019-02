Stadtbrand Stichflamme leckte zum Turm hinaus

Langenburg / swp

Am 21. Februar 1929 morgens um halb 2 Uhr wurden wir durch den Ruf „Feuer“ geweckt. Unsere liebe alte Kirchberger Kirche stand in hellen Flammen. Trotz aller Anstrengung gelang es nicht mehr, des Feuers Herr zu werden. Nun haben wir kein Gotteshaus mehr, arm und verwaist stehen wir da. Was hat das mir zu sagen? Alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen ist wie des Grases Blume. Im Dezember 1931 hätte sie ihr 200-jähriges Jubiläum gefeiert. Ein solch schönes Gotteshaus werden wir nie mehr bekommen.“

So lautet der zu Herzen gehende Eintrag in die Familienbibel einer benachbarten Familie vom Brand der Barockkirche, die am 12. Dezember 1731 im Beisein des Bauherrn, Graf Friedrich Eberhardt von Hohenlohe-Kirchberg, eingeweiht worden war. Die von Matthäus Krug erbaute Kirche bot nur noch einen trostlosen Anblick beim Wegräumen der Schuttmassen. Der „Vaterlandsfreund“ schreibt 1929: „Ergreifend, schaurig war der Anblick des brennenden Kirchturms, in welchem das Vaterunser-Glöckchen hing, dieses war glühend rot geworden, eine Stichflamme leckte hoch zum Turm hinaus, und darüber schien am klaren Himmel ruhig und mild der volle Mond – da prasselte die Glocke krachend hernieder! Die Feuerwehren von allen Nachbargemeinden waren sämtlich zur Hilfe geeilt … Gute Dienste leistete die Haller Motorspritze, die unter schwierigsten Umständen reichlich Wasser aus der Jagst herbeischaffte. Den vereinten Bemühungen gelang es, die angrenzenden Gebäude zu schützen.“

War Ofen auf Empore defekt?

Stadtpfarrer Gottlob Diez schrieb am 27. Februar 1929 im Evangelischen Gemeindeblatt für Hornberg und Kirchberg an der Jagst über die Brandursache: „Auch in den Wintermonaten ist nie jemand darauf aufmerksam geworden, daß etwas (mit dem Ofen auf der Empore) nicht in Ordnung gewesen wäre, auch die nicht, die in nächster Nähe des Ofens saßen. Es ist und bleibt ein Rätsel, wie trotzdem das Feuer ausbrechen konnte, und der Schleier, der das Geheimnis deckt, wird wohl niemals gelüftet werden.“

Dramatische Szenen spielten sich auch um die Orgel ab, von der nach dem Brand „nichts zu sehen war als einige Drähte; die Pfeifen sind restlos geschmolzen.“ Der Vaterlandsfreund schreibt dann weiter: „Die Orgel …war ein großartiges, wunderbar schönes Kunstwerk, wie es deren weit und breit nur ganz wenige gibt. … Ihr Wert war einfach unschätzbar. Herr Oberlehrer Schmidt, der als einer der Ersten an der Brandstelle war, wollte seine Noten retten. Der Treppengang links war noch rauchfrei; aber als er die Türe zum Orgelraum öffnete, schlug ihm solch ein gewaltiger Qualm entgegen, daß er unverrichteter Dinge eiligst zurückweichen mußte.“

Die alte Orgel, erbaut 1731/32 von dem Kirchberger Orgelbauer Philipp Heinrich Hasenmaier, wurde durch eine neue zweimanualige Orgel von Friedrich Weigle ersetzt. Dieses elektropneumatische Instrument muss die Kirchengemeinde in den nächsten beiden Jahren für rund einhunderttausend Euro aufwendig restaurieren.

Wiederaufbau nach der Trauer

Stadtpfarrer Gottlob Diez und die Gemeinde wandten sich in allem Schmerz und aller Trauer bald dem Entschluss zu, die Kirche wiederaufzubauen. Die Stuttgarter Architekten Klatte und Weigle wurden vom Oberkirchenrat in Stuttgart damit beauftragt, eine moderne Kirche zu schaffen. Schon ein Jahr später, fast genau am Unglückstag, am 23. Februar 1930, wurde die Kirche unter Beisein des „Landesbischofs“, Kirchenpräsident Theophil Wurm, wieder eingeweiht. Allerdings wurde die Kirche nicht im Barockstil wiederaufgebaut, sondern im modernen Stil mit Elementen des Art Deco.

Die Urteile über den von vielen namhaften Künstlern der damaligen Zeit mitgestalteten neuen Kirchenbau, wie dem Schwäbisch Gmünder Professor Jakob Fehrle und dem Stuttgarter Glaskünstler Walter Kohler fielen ganz unterschiedlich aus. Während Stadtpfarrer Gottlob Diez den Architekten lobte, dass er „das ihm geschenkte Vertrauen glänzend gerechtfertigt und der Gemeinde ein Gotteshaus erstellt hat, das in seiner Art nicht weniger reizvoll ist als das alte, wenn es auch zu jenem in einem schroffen Kontrast steht“, urteilt der Dekan des Kirchenbezirks Langenburg Albert Borst: „Die Kirche ist ein Gräuel.“ Der frühere Kirchberger Stadtpfarrer Karl Friedrich Schnizer (1890–1910): „Es sind würdige und heilige Formen, und Einheimischen wie Auswärtigen sei es gesagt: Das Frankenland ist um eine Andachts­stätte und originale Sehenswürdigkeit reicher geworden.“