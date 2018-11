Schwäbisch Hall Sternenstaub und Rocklegenden

Schwäbisch Hall / Andreas Dehne

Matthews Southern Comfort spielen in Hall nicht nur ihren größten Hit. Das Publikum reagiert mit stehenden Ovationen.

I came upon a child of God.“ Iain Matthews lässt das sehr berührt wirkende Publikum in der Haller Hospitalkirche lange auf diese Textzeilen warten. Und natürlich auf das heiß ersehnte Lied dazu: „Woodstock“. Es war nicht er, der das Kind Gottes getroffen haben will. Die amerikanische Songwriterin Joni Mitchell hat den Song etwa 1970 geschrieben. Für ihren Freund Graham Nash. Sie hat ihn selbst gespielt. Mit mäßigem Erfolg. Crosby, Stills, Nash & Young haben ihn ebenfalls aufgenommen. Für eingefleischte Fans wirklich hörenswert.

Und dann gab es noch die Band Matthews Southern Comfort. In deren Interpretation schoss der auch heute noch extrem hörenswerte Titel „Woodstock“ auf Platz eins der Hitparaden. Mit einem langhaarigen Iain Matthews, etwas jünger als heute, aber schon damals mit der wunderbaren samtweichen Stimme ausgestattet, die er jetzt mit nach Hall bringt. Und natürlich bringt er auch „seinen“ Erfolgstitel mit. Ohne Vorankündigung das letzte Lied des wunderbaren Abends – vor den Zugaben.

Modern statt retro

„Got to get back home“, skandieren und variieren seine niederländischen Begleitmusiker die Original-Textzeile. „And we’ve got to get ourselves back to the garden.“ Iain Matthews spielt den Song in der Version, wie er ihn schon 2012 auf seinem Album „Kind of New“ veröffentlicht hat. Relativ weit weg vom Original. Trotzdem. Über zehn Minuten lang fällt man als Zuhörer in die gute alte Zeit zurück. Die Zeit des melancholischen Gitarrenrocks mit den endlos scheinenden Soli an der E-Gitarre. Wann hat man die zum letzten Mal gehört? Bart Jan Baartmans (Gitarren, Gesang, Mandoline) zelebriert diesen Song sehr gekonnt und sehr ausgiebig. Bart de Win (Keyboard, Gesang) und Eric de Vries (Gitarre, Gesang) lassen ihre nicht minder hörenswerten Soli folgen. Es ist die Zeit der tiefen Gefühle in der Stimme und des mehrstimmigen Harmoniegesangs. „Echt retro“, würde man es heute vielleicht bezeichnen. Aber so wirkt der Song überhaupt nicht. Sondern sehr lebendig und modern. Ein Lied, das man gerne in einer Endlosschleife hören würde. Auch heute noch.

Schlagzeuger sind total überbewertet, findet Matthews, der bei seinem Auftritt mit drei Gitarren und einem Keyboard auskommt. Sie starten den Abend in der nicht ganz voll besetzten Hospitalkirche mit älteren Songs. „Letting the Mad Dogs Lie“, klingt es gleich zu Beginn des Konzerts sehr psychedelisch. Eine Coverversion im Countrystil lässt schon in den ersten Konzertminuten überrascht aufhören; „Mare, take me home“. Erst nach etwa 20 Minuten die ersten Titel von „Like a radio“, der aktuellen CD von Matthews Southern Comfort. „Darcy Farrow“; unglaublich ergreifend. Oder „The Age of Isolation“. Ein Titel ganz im Stile von „Woodstock“. Man möchte es fast als modernen, melodiösen Kuschelrock bezeichnen.

„Fast wie zu Hause“

Legenden haben ja oft die Eigenart, nur noch Legenden zu sein. Iain Matthews ist der lebende Beweis, dass Legenden auch lebendig sein können. Mit „Right as rain“ startet die Band in die noch bessere zweite Hälfte. „To love“, das famose „Perfect love“ und „Blood red roses“. Zum fünften Mal auf Einladung des Konzertkreises Triangel in Schwäbisch Hall, fühlt sich Iain Matthews seinen eigenen Angaben nach fast wie zu Hause. Vor über 15 Jahren waren sie zum letzten Mal hier. Sie spielen ein denkwürdiges Konzert. Die begeisterten Zuschauer verabschieden die Band mit stehenden Ovationen.

Früher war nicht alles besser. Nur etwas anders. „We are stardust, we are golden“. Matthews fleht diese Liedzeile förmlich in die Herzen der Zuschauer hinein. Der Sternenstaub der 70er-Jahre glänzt immer noch golden. Iain sei Dank.

