Bildung Steigende Inklusionszahlen, zu wenig Sonderpädagogen

Traugott Hascher

Wie es gelingt, dass Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an einer allgemeinbildenden Schule zur Schule gehen war die Leitfrage bei der Veranstaltung „Inklusion in der Schule“. Initiiert hat den Abend im Sonnenhof die Landtagsabgeordnete Jutta Niemann (Bündnis 90/Die Grünen). Etwa 80 Zuhörer waren ins Mobilé gekommen.

Nach einem Gedankenaustausch der Landesbehindertenbeauftragten Stephanie Aeffner mit Bewohnerbeiräten des Sonnenhofes ging es weiter mit einem Impulsvortrag. Man befinde sich im dritten Jahr nach der Schulgesetz­änderung, begann die diplomierte Sozialarbeiterin, derzeit noch ehrenamtlich, bald hauptamtlich tätig, ihren Vortrag. Gemeint ist damit das Recht auf inklusive Bildung und die Freiheit in der Schulwahl.

Aeffner berichtet von steigenden Inklusionszahlen und das Kultusministerium konstatiere eine Zunahme an sonderpädagogischen Bildungsansprüchen. Es stelle sich die Frage, mit welchen Ressourcen die Schulen ausgestattet seien. Denn zusätzlicher personeller Bedarf sei notwendig, bilanziert sie mit Blick auf die Erfahrungen in den ersten Jahren. „Wir haben zu wenige Sonderpädagogen“, äußert sie später. Mit Blick auf inklusive Rahmenbedingungen bräuchten Schulen einen Schulentwicklungsprozess, um inhaltliche Antworten geben zu können, wie etwa zieldifferenzierter Unterricht, auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Zielsetzungen, sinnvoll gelingen könne.

Konzepte richtig umsetzen

Die Landesbehindertenbeauftragte kann aber auch Positives berichten: Wo inklusive Konzepte richtig umgesetzt würden, ergäbe sich auch für die leistungsstärkeren Schüler ein deutlicher Vorteil. Kritisch beäugt sie schulische Inklusion, wie sie im neuen Bundesteilhabegesetz verankert sei. „Das ist nicht in meinem Interesse“, sagt sie ohne Umschweife.

Vieles sei dadurch an die Sozialhilfe verlagert worden. Bei Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf würden teilweise zu viele Schnittstellen zur Pflegeunterstützung, zur Eingliederungshilfe oder Jugendhilfe existieren, so dass vielfach Zuständigkeiten weitergeschoben würden. Das verzögere die ohnehin lang andauernde Bedarfsfeststellung, die zudem jedes Jahr neu beantragt werden müsse. „Es gibt viele Baustellen“, bilanziert sie.

Doris Karabanov, Schulleiterin der Sonnenhofschule, verweist auf das Schuljahr 1990/91, in dem erstmals eine Klasse der Sonnenhofschule Unterricht an einer allgemeinbildenden Schule erfuhr. Seit dem Schuljahr 2009/2010 gäbe es gemeinsame beziehungsweise inklusive Klassen. Inzwischen gäbe es neun Klassen, die als gemeinsame Klassen geführt würden. Gute Erfahrungen seien gemacht worden, was wohl daran läge, dass eine Schule in freier Trägerschaft mehr Freiheiten habe. „Es ist immer notwendig, dass zwei Lehrer da sind“, verdeutlicht sie in Bezug auf inklusiven Unterricht.

Ein erfahrenes Team an Lehrern mache den Planungsweg, welche Schule die richtige sei, einfacher. Die „ganz großen Probleme“ begännen eher nach der Schule. Oft bestünden keine guten Anschlussmöglichkeiten. Für Thomas Helmle, Schulleiter der Grundschule in Steinbach, bestehen im Hinblick auf inklusive schulische Angebote nicht zuletzt aufgrund der Montessorikonzeption gute Voraussetzungen. Aufgrund seiner Erfahrungen mit Inklusion verweist er auf die Notwendigkeit eines gemeinsamen Konzeptes an den Schulen: „Alle sind für das Ganze verantwortlich. Jeder ist auch für das Kind mit Förderbedarf zuständig.“

Die Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom meldet sich zu Wort: Die Wahlmöglichkeit habe sie nur eingeschränkt erfahren. Sie spricht von einer „Blackbox“. „Wir sollten gleichwertige Wahlmöglichkeiten haben, haben wir aber nicht“, räumt die Landesbehindertenbeauftragte ein. Es müssten Mindeststandards definiert werden, was Inklusion zu Inklusion mache. Das könne sich nicht nur auf Kunst und Sport beziehen, sagt sie in Bezug auf kooperierende Klassen. Mit ihrem Hinweis auf eine „unabhängige Teilhabeberatung“ gemäß dem Bundesteilhabegesetz, die auch in schulischen Fragen genutzt werden kann, hegt sie spürbar Hoffnung für die Zukunft.

Info Traugott Hascher, Autor des Textes, ist Pressesprecher des Sonnenhofs.