Im Moment besteht ein Versicherungsschutz am Weiher. Experten klären die Zukunft der Badestelle.

An einige Seen in Bayern verbieten Kommunen das Baden. Der Grund: Die Haftpflichtversicherungen springen nicht mehr ohne weiteres ein, wenn sich ein Badeunfall ereignet. Kommunen müssen in ganz bestimmten Fällen Schadensersatzforderungen aus eigener Tasche zahlen – wie zum Beispiel im Falle eines Mädchens aus Rheinland-Pfalz, das nach einem Badeunfall dauerhaft behindert ist.

Was bedeutet das für den Starkholzbacher See? Alles hängt nun davon ab, ob diese Rechtsauffassung auch auf Baden-Württemberg übertragen wird, sagte kürzlich Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim. In diesen Tagen kam nun die Antwort darauf von der Haftpflichtversicherung der Stadt Schwäbisch Hall. Die gute Nachricht: Im Moment bestehe ein Versicherungsschutz. Die schlechte Nachricht: Auch der Weiher bei Bibersfeld muss sich der Prüfung unterziehen, ob es sich um eine reine Badestelle oder ein Naturbad handelt.

Badesee in Schwäbisch Hall Der Starki könnte den Status als Badegewässer verlieren Neue Rechtslage: Entweder wird der See zum Naturbad mit Bademeister oder Steg und Badeinsel kommen weg.

„Es wird nun eine Analyse der Möglichkeiten geben. Bevor die nicht vorliegt, wird am Starkholzbacher See nichts verändert“, macht Patrick Domberg, persönlicher Referent des Oberbürgermeisters klar. Das Baden bleibt erlaubt und die Badeinsel und Stege bleiben im Moment ebenfalls an Ort und Stelle. Das Ziel sei klar: „Wir wollen kein Badeverbot aussprechen.“

Was dann erst in der nächsten Saison verändert wird, ist noch nicht klar. Die Folge aus dem Grundsatzurteil lautet: Entweder es existiert eine Badestelle ohne „bädertypische Anlagen“. Also ohne Badeinseln und Badeleitern. Dann ist keine Aufsicht nötig. Baden erfolgt auf eigene Gefahr. Sobald „bädertypische Anlagen“ vorhanden sind, gilt der See als Naturbad. Dann muss die Stadtverwaltung für eine Badeaufsicht sorgen, damit sie in Haftungsfragen auf festem rechtlichen Grund steht. Experten der Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. sollen nun vor Ort klären, was beim Starkholzbacher See möglich und nötig ist.

