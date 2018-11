Compamed Starker Messeauftritt

Schwäbisch Hall/Düsseldorf / pm

Hoch­zufrieden zeigt sich Optima Life Science, Geschäftsbereich des Haller Verpackers Optima, über die internationale Fachmesse für die medizinische Zuliefererbranche und Produktentwicklung „Compamed“ letzte Woche in Düsseldorf. Besonders hoch sei das Interesse aus dem Diagnostik-Bereich gewesen, was auf die „Optima-ImmuFill-Maschine“ und die Gesamtlösung für „Elisa-Testkits“ zurückzuführen sei. Optima stellte die neue Maschine erstmals vor, die chemische Prüfmittel in Fläschchen abfüllt und das Angebot um die Herstellung und Verpackung von „Elisa-Testkits“ komplettiert.