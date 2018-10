Treffen Starke Partnerschaft

Künzelsau / pm

Durch Kooperationen mit Unternehmen bieten Hochschulen ihren Studierenden direkten Zugang zur Praxis und kurze Wege zu Ansprechpartnern. Mitarbeitende in der Forschung profitieren in Form von Aufträgen oder finanzieller Unterstützung. Volker Dietrich, Manager Engineering von Stahl Crane-

Systems, lud kürzlich Angehörige der Reinhold-Würth-Hochschule Heilbronn ein, um die

Zusammenarbeit in Form von Praktika, Abschlussarbeiten oder

als Partner im Studienmodell

„Kooperatives Studium“ weiter auszubauen. „Auch wir als Unternehmen wachsen und bieten viele interessante Themen für Abschlussarbeiten und benötigen Mitarbeiter“, sagte Dietrich.