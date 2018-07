Rekordergebnis Stadtwerke: 9,2 Millionen Euro Gewinn

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Das ist das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte“, berichtet Ronald Pfitzer, der zusammen mit Gebhard Gentner als Geschäftsführer das städtische Unternehmen leitet. Dem Füh­-

rungsduo sowie den 570 Beschäftigten ist im Jahr 2017 ein Rekord gelungen. Von Hall aus werden in anderen Orten Stadtwerke aufgebaut und Netze gemanagt. Diese Beteiligungen zahlen sich nun aus, die Geschäftsführer-Vorgänger Johannes van Bergen im Zuge der Liberalisierung der Märkte aufbaute.

In der Regel überweisen die Firmen, an denen die Stadtwerke beteiligt sind, einmal im Jahr Gewinne nach Hall. „Zwei Beteiligungen haben im Jahr 2017 aber zweimal ausgeschüttet“, erläutert Gebhard Gentner. Das sei natürlich ein Einmal-Effekt. Doch auch für 2018 sehe die Lage rosig aus.

Der Gewinn, der außerhalb der Stadtgrenzen erzielt wird, trägt mit 8,6 Millionen Euro zum Gesamtergebnis bei. Für die Windparks gingen die Stadtwerke in Vorleistung. Nun drehen sich die Räder, die Projekte wurden an die Betreibergesellschaften verkauft und der Kaufpreis trudelt, über drei Jahre gestaffelt, ein. Daher fließt Geld samt Risikoaufschlag zurück in die Kasse der Stadtwerke.

Weitere Pluspunkte: die Dienstleistungen, die in Hall für Energieversorger in ganz Deutschland und Österreich erledigt werden, wurden ausgebaut. Und die Aufschläge für den Handel mit Gas im Auftrag Dritter sorgten für Millioneneinnahmen.

Die Stadtwerke machen einen Rekordgewinn – dann verkaufen sie den Hallern Strom, Gas und Wasser zu überhöhten Preisen? Dieser Vorwurf taucht in Gesprächen und in Leserbriefen auf. „Die Preise sind nicht zu hoch“, entgegnet Pfitzer. „Wir brauchen keinen Preisvergleich zu scheuen“, meint Gentner. Die Vergleichsportale im Internet müssten genau durchleuchtet werden: „Wir machen bei Wechselprämien nicht mit“, meint Pfitzer. Die Haller Stadtwerke setzen nicht auf Lockangebote, dafür aber auf Kombiprodukte (Gas und Strom), die auf eine dauerhafte Kundenbindung abzielen.

Würden sich die Stadtwerke Schwäbisch Hall rein auf das Stadtgebiet begrenzen, stünde als Gewinn eine schwarze Null drin. „Das klassische Stadtwerkegeschäft in Hall reicht, um Verluste bei den Bädern und Parkierungen auszugleichen.“ Denn mit minus 2,7 Millionen Euro schlägt das Bad zu Buche. Der Verlust wurde zwar um 700 000 Euro reduziert. Dauerhaft sei das Schenkenseebad samt Freibad und Sauna aber ein Zuschussbetrieb. „Allein das Außenbecken verbraucht 25 Prozent der Energie des Freizeitbads“, berichtet Gentner. Um Energie zu sparen, seien nun an allen Leitungen Messgeräte installiert worden.

Bau und der Betrieb von Parkhäusern erzeuge ein Minus von 1,7 Millionen Euro jährlich. „Die Preiserhöhung hat den Verlust reduziert“, berichtet Gentner. Doch die Gebühreneinnahmen deckten gerade mal die Betriebs-, nicht aber die Investitionskosten. „800 000 bis 900 000 Euro Verlust produziert das Parkhaus Weilerwiese“, rechnet Gentner vor. Die Sanierung der Tiefgarage unter dem Landratsamt ab 2019 würde sieben bis neun Millionen Euro kosten. Die Stadtwerke werden von der Stadt Hall mit der Parkraumbewirtschaftung beauftragt.

Zunächst wird der Rekordgewinn an die Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft überwiesen. Diese Holding bündelt die städtischen Tochterunternehmen. Der Gemeinderat entscheidet über die Verwendung.