Das Verhältnis zwischen Rathausspitzen und kommunalen Rechnungsprüfungsämtern ist von Natur aus nicht einfach. Die einen handeln, die anderen kontrollieren. In Hall scheint dieses Verhältnis deutlich angespannt zu sein. Wie aus einem Brief einer Mitarbeiterin, der der Redaktion vorliegt, hervorgeht, wird diese kurzfristig auf Weisung des Oberbürgermeisters aus der Revision abgezogen und in die Bauverwaltung versetzt. Der Fachbereich Revision verliert dadurch die einzige bautechnische Rechnungsprüferin. Diese Stelle zu besetzen, dauerte früher schon Monate. Nun muss sie erneut ausgeschrieben werden.

Städtische Revision wird ausgedünnt

Die Architektin schreibt an die Ratsfraktionen und schildert, dass sie am 30. April über die Versetzung informiert worden sei und diese bereits am Montag, 18. Mai, vollzogen werden soll. Auch ihre Vorgesetzte, Fachbereichsleiterin Susanne Bauer, habe es erst einen Tag davor erfahren. „Es handelt sich um eine Zwangsversetzung gegen meinen Willen.“ Sie soll just in dem Bereich arbeiten, den sie zuvor kontrollierte, direkt den Menschen unterstellt sein, denen sie zuvor prüfend auf die Finger blickte – in einer „neu geschaffenen Stabsstelle“. Weder Entgeltgruppe noch Kompetenz und Befugnis seien geklärt.

Gegenüber der Redaktion will sich die Frau genauso wenig äußern wie die Leiterin Bauer. Letztere dürfte diese Änderung ebenso schmerzen, klagte sie doch vor dem Gemeinderat wegen enormer personeller Probleme. Stellenausschreibungen blieben erfolglos, zum Teil bestand die Revision neben Bauer nur noch aus einer weiteren Teilzeitkraft. Der Abteilung wurde dann noch die Aufgabe des städtischen Datenschutzbeauftragten aufgetragen, was weitere Kapazitäten bindet. Nun wird das Personal wieder ausgedünnt.

Dabei sind die Aufgaben umfangreich. Wesentlich geht es um die Überprüfung der Jahresabschlüsse von Stadt, Tochterunternehmen und Hospitalstiftung. Die Mitarbeiter prüfen, ob die Verwaltung sparsam, wirtschaftlich und ordnungsgemäß mit ihren Finanzen umgeht, nach Recht und Gesetz handelt.

Dabei werden die Mitarbeiter in der Gemeindeordnung besonders eingestuft. Sie sind bei der Erfüllung ihrer „zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden“. Die Leiterin darf etwa nicht vom OB abgesetzt werden. Das könnte nur der Gemeinderat mit Zweidrittelmehrheit beschließen. Für Bauers Angestellte, die unter anderem Bauprojekte prüfend begleitet, greift dieser Schutz nicht.

Der jährliche Schlussbericht der Revision führte in der Vergangenheit immer wieder zu regen Diskussionen im Rat. Mal wurde die Berechnung der Marktplatzbeleuchtung bemängelt, mal ging es um fehlende Ausschreibungen beim Umbau des Alten Landgerichts. Immer wieder kritisierte die Revision den Fachbereich Planen und Bauen und bemängelte in den Schlussberichten, dass Prüfhinweise, Anfragen oder Beanstandungen der Baurevision „teilweise nur schleppend bis gar nicht beantwortet oder bearbeitet werden“. Manche Mängel sind seit Jahren unbeseitigt. Die Revision war es auch, die bemerkte, dass der OB eine Reise nach Namibia mit Partnerin und deren Sohn falsch über die Stadtkasse abgerechnet hatte.

Die Mitarbeiterin, die versetzt werden soll, schreibt, dass alleine von Januar bis April 2020 die Summe der falsch freigegebenen Beträge bei Bauprojekten bei über 82 000 Euro lag. Durch diese Visakontrollen konnte den zu hohen Auszahlungen „rechtzeitig entgegengewirkt“ werden. Tiefer gehende Prüfungen seien in dieser Summe noch gar nicht berücksichtigt.

Es handle sich bei ihren Einwänden an die Bauverwaltung „weder um Gängeleien noch um Kleinlichkeiten“. Gerade jetzt, in der finanzschwachen Zeit, sei es doch geboten, „sorgsam mit unseren Steuergeldern umzugehen“. Dass sie nun versetzt wird, bedeute, dass sämtliche angefangenen Prüfungen nicht mehr zu Ende geführt werden könnten.

Die Stadtverwaltung lehnt ein Interview mit dem OB ab. Begründung: „Zu Personalangelegenheiten können wir keine Stellungnahme abgeben.“ Auf schriftlich Anfrage antwortet Stadt-Sprecherin Pia Reiser, dass das Bau-Controlling in den Fachbereich Planen und Bauen verlagert wird, „um diese projektbegleitende Steuerung in der Stadtverwaltung effizienter zu gestalten“. Die Person bleibe dieselbe.

Kein Beschluss für Änderung

Dabei hatte der Rat diese Aufgabe mit Beschluss vor 20 Jahren der Revision übertragen. Hintergrund ist, dass laut Gemeindeordnung nicht der OB, sondern der Rat hierfür zuständig ist, auch um der unabhängigen Kontrollfunktion Rechnung zu tragen. Einen neuen Ratsbeschluss gibt es nicht. Die Verwaltung selbst sieht die Zuständigkeit beim OB.

Fragen nach der personellen Situation lässt die Verwaltung ebenso unbeantwortet wie die nach dem konkreten Versetzungsgrund. Auf Nachfrage räumt Reiser ein, dass der Revisionsbericht für 2018 längst hätte erscheinen müssen. Coronabedingt sei dies noch nicht geschehen. Deswegen könne „zu möglichen Differenzen keine Aussage getroffen werden“. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Denn aus Verwaltungskreisen ist zu erfahren, dass der Entwurf seit Monaten, also schon seit der Zeit vor Corona, vorliegt.