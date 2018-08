Beteiligungsprozess Stadtverwaltung sucht Räume für Jugendliche in Hall

„Anästhesie“: Bar-Nachfolger oder Jugendraum?

Das Jugendforum startete am 12. Oktober 2017 unter der Moderation und mit Unterstützung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Aula des Schulzentrums West. Jeweils ein Mädchen und ein Junge der Klassenstufen acht bis zwölf wurden eingeladen. 150 Jugendliche nahmen am Jugendforum teil. Rund zwölf Gruppen wurden gebildet, die zum Teil durch Paten aus dem Gemeinderat begleitet werden. Das zweite Jugendforum findet am 23. Oktober 2018 in Schwäbisch Hall statt.

Die Rockbar „Anästhesie“ in der Zollhüttengasse an der Ecke zur Langen Straße existiert seit neun Jahren. „Wir haben mit euch auf den Tischen getanzt und uns manchmal auch unter sie getrunken. Diese Reise neigt sich nun dem Ende zu. Wir hören auf, wenn es am schönsten ist“, steht auf der Homepage der Bar. „Damit unsere Stadt aber rockbar bleibt, suchen wir einen tatkräftigen Nachfolger.“ Bis 30. August ist die Bar geschlossen: Sommerpause. Die Räume der „Anästhesie“ werden von der Stadtverwaltung als eine Alternative für einen Jugendraum geprüft. tob