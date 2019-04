Bewohner der Schillerstraße in Schwäbisch Hall sind besorgt: Die Zahl der Ratten in und um das Gebäude wird von Experten auf 300 geschätzt. Nun wird die Stadt aktiv.

„Das Haus ist eine einzige Müllkippe“, berichtet ein Anwohner in der Schillerstraße. Tag für Tag tragen die Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens Holz, Blumenkübel und Möbel aus dem Gebäude an der Ecke Schillerstraße/Crailsheimer Straße. Sie füllen damit riesige Container.

Nach Feuer unbewohnbar

Das Gebäude brannte am 26. Mai 2016 aus, ist seitdem eine Ruine. Es locke Ungeziefer an, berichten mehrere Nachbarn. „Letztes Jahr im September habe ich mit dem Auto mittags vor dem Haus eine Ratte überfahren. Zwei Ratten liefen über die Straße“, schreibt ein Bewohner des Klingenbergs, der in Hall als Wohngebiet der wohlhabenden Menschen gilt.

Zwei Experten, die allerdings nicht namentlich in der Zeitung zitiert werden wollen, schätzen, dass sich 300 bis 400 Ratten auf dem Gelände befinden könnten.

Die Stadtverwaltung schreibt auf Nachfrage, dass sie zum ersten Mal im Jahr 2018 von dem Fall erfuhr. „Intensive Bemühungen des städtischen Ordnungsamtes, im Einvernehmen mit dem Eigentümer eine Verbesserung der Situation herbeizuführen, blieben fruchtlos“, berichtet Patrick Domberg, Referent des Oberbürgermeisters. „Nachdem im Januar erstmals Hinweise auf einen stärkeren Ungezieferbefall vorlagen, hat das Ordnungsamt in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises im Zuge einer Ersatzvornahme am 27. März eine Spezialfirma mit der Räumung des Grundstücks und der Schädlingsbekämpfung beauftragt.“ Eine Ersatzvornahme ist die Ausführung einer behördlichen Anordnung auf Kosten des Handlungspflichtigen.

Wie stellt man sicher, dass die Tiere nun nicht Unterschlupf in Nachbarkellern finden? Hier sind sich Stadtverwaltung und einige Anwohner, die Unterschriften sammeln und einen Brief ans Regierungspräsidium verfassten, uneins.

„Das ist eine Lachnummer“, sagt einer der Nachbarn. Die vielen Ratten schwärmten derzeit in die Umgebung aus, in der sich auch ein Kindergarten befindet. Man hätte die Nachbarn schützen oder zumindest warnen müssen. Eine Methode sei es, während der Räumung die Ratten mit Netzen an Türen aufzuhalten und in Boxen mit Giftfallen zu vernichten. Aber das ist aufwendig. Die Ordnungsbehörde hat einen anderen Weg gewählt: erst räumen, dann die Ratten bekämpfen.

Mit diesen Fragen konfrontiert, schreibt die Stadtverwaltung mit Hinweis auf den Datenschutz: „Eine solche Räumung ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Schädlingsbekämpfung. Grundsätzlich gilt: Sobald dem Ordnungsamt Ratten gemeldet werden, erfolgt eine Information der Abteilung Abwasser.“

Eingriff in Eigentumsrechte

Die Anwohner werfen den Ordnungsbehörden Untätigkeit vor. Die Verwaltung hingegen schreibt über die Räumung: „Sie stellt einen Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen dar und ist daher zu Recht mit hohen gesetzlichen Hürden versehen.“

Der Eigentümer ist mit der angeordneten Räumung ganz und gar nicht einverstanden. „Ich habe nie eine Ratte gesehen“, sagt er. Einen Film, auf dem Ratten zu sehen sein sollen, hält er für eine Fälschung. „Man kann auch eine tote Ratte von anderswo auf die Straße legen“, sagt er. Ein beauftragter Schädlingsbekämpfer habe schriftlich versichert, dass dort keine Ratten seien. Vorsorglich habe er 25 Köder im Haus ausgelegt. Kein einziger sei angebissen worden, sagt er.

„Gesundheitliche Probleme“ hinderten Eigentümer an Räumung

Er habe sich selbst um eine Räumung bemüht. Die Firma, die dafür 20.000 Euro berechnen wollte, habe er nicht beauftragt. Das sei ein Wucherpreis. Er habe selbst mit der Räumung begonnen. Doch seine gesundheitlichen Probleme hätten ihn gehindert. Im Jahr 2011 sei seine Frau gestorben, nach dem Feuer 2016 habe die Versicherung zunächst nichts bezahlt und nun erlitt er einen Bandscheibenvorfall. Der 69-Jährige ist sich sicher: „Die wollen an mein Haus.“ Das Rattenthema sei nur ein vorgeschobenes. Er lebe nun bei seiner Mutter.

Der Eigentümer will gegen die Räumung vorgehen. In einer Aktentasche, die er im Haus deponierte, habe er 23.000 Euro gesammelt, die er nach und nach von seinem Konto abgehoben hatte. Mit dem Geld wollte er Handwerker bezahlen. Doch die Tasche fehlt. Sie landete wohl im Container. Dieses Geld will er zurück. Und über die Rechnung, die ihm das Ordnungsamt fürs Räumen stellen wird, sagt er: „Ich bezahle nichts.“

