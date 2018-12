Straßen Stadtrat Reichert warnt vor kurzer Freude an Wildblumen

Im Frühjahr, Sommer und sogar noch bis in den Herbst „hui“. Doch im Winter „pfui“: Die Bepflanzung des Kreisverkehrs in der Steinbacher Straße soll – wie die an anderen Kreiseln auch – besser konzipiert werden. © Foto: tob

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Manchmal geht es bei der Diskussion der Stadträte um die Frage: Wer hats erfunden? Jutta Niemann (Grüne) wollte vor einem Monat wissen, ob sich die Stadt fürs Programm „Natur nah’ dran“ bewerbe. Jetzt stellt Michael Reber (CDU) im Bau- und Planungsausschuss vor einer Woche klar: „Danke, dass ein Antrag der CDU aus den Haushaltsberatungen aufgegriffen wurde.“ Der wurde vor einem Jahr gestellt, also viel früher.

Wer auch immer dafür gesorgt haben mag, die Bauverwaltung plant auf jeden Fall, die Straßenbegrünung zu verbessern. „Wir wollen uns auch um die Fördermittel bewerben“, erläutert Erster Bürgermeister Peter Klink. „Wir stimmen gerade ein Grünflächenkonzept mit dem Werkhof ab“, präzisiert Stadtplaner Christian Mathieu. Ziel der Stadtveraltung sei es, die Flächen attraktiv und kostengünstig in der Pflege zu gestalten.

Aus den „verkehrsbegleitenden Grünflächen“ soll also eine wundervolle Wildblumenwiese werden. Zudem sei an Stauden gedacht. Ein Antrag für das Programm „Natur nah’ dran“ werde gestellt. Bis 2020 unterstützt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) jährlich mindestens zehn Kommunen bei der Umwandlung von jeweils bis zu fünf Flächen in artenreiche Blumenwiesen oder blühende Wildstaudensäume. Gefördert wird das Projekt durch das Umweltministerium Baden-Württemberg. Bis zu 15 000 Euro gibt es pro Kommune, steht in einem Flyer, der nur blühende Flächen zeigt.

Doch alle Blümchen welken. Darauf weist CDU-Stadtrat Ulrich Reichert hin. Als Landwirt kennt er sich aus. „Wenn das verblüht ist, dann kommt der große Mulcher. Dann sieht das alles nicht mehr so schön aus.“ Die CDU sei nicht gegen diese „teure Übung“, doch man müsse sie der Bevölkerung vermitteln. Reichert verweist auf die Irritationen in der Breiteich. In diesem noch jungen Wohngebiet wurde eine naturnahe Wiese angelegt. Doch die Anwohner beschwerten sich darüber, dass nie gemäht werde, und alles so wild aussehe. Reichert: „Da muss man ein erklärendes Schild aufstellen.“

Letztendlich sind alle Stadträte dafür, dass die Bauverwaltung für 30 000 Euro ein neues Grünkonzept für Straßen entwickelt.

Wann ist davon etwas zu sehen? OB Pelgrim lässt alle Kreisverkehrsinseln prüfen, wie man sie schöner gestalten kann. Die Stadtverwaltung will im nächsten Jahr an fünf Stellen Wildblumenwiesen säen. Ziel sei es, ein Saatgut zu entwickeln, das jeweils auf die Standorttypen angepasst ist. Es soll eine Haller Wildblumen-Mischung herauskommen.

Info Die fünf Orte, an denen die Straßenbegrünung als Erstes verändert werden soll, sind: Crailsheimer Straße, Tüngentaler Straße, Tullauer Straße, Stuttgarter Straße und Gaildorfer Straße.