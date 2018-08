Kocherpromenade Stadträte stimmen am Ende für die Sichtschutzwand

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Kocher-Jagst-Radler wundern sich, Mütter mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer. Wer die Promenade am Kocher nutzt, trifft auf Kieswege und Baustellenabsperrung. Dort wo der Loughborough-Weg in den seit einem Jahr Karesi-Weg getauften Abschnitt übergeht, ist der Boden uneben. Seitdem am 9. Juli 2008 im Zuge der Kocherquartierbaustelle der Bolzplatz als Parkfläche umgewandelt wurde, bestehen an dieser Stelle unterschiedliche Provisorien.

„Das ist eine der längsten Baustellen im Gehwegbereich“, spricht Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim den wunden Punkt im Bau- und Planungsausschuss offen an. Die Stadtverwaltung wollte auf Größeres warten. Das Land will eine 112 Meter lange Fischtreppe bezahlen. Die könnte mit fast zwei Millionen Euro mehr als die Hälfte des 3,6-Millionen-Euro-Projekts ausmachen. Danach wäre dann laut Plan die Uferbefestigung und die Promenade dran gewesen.

Fischtreppe verzögert sich

Das Land zögert mit einer För­derzusage. Nun will die Stadtverwaltung doch die Kocherpromenade als erstes erneuern. Dem haben die Stadträte schon einstimmig im März zugestimmt. Die Gesamtkosten für diese Nivellierung des Wegs, eines Balkons über dem Fluss und der Sichtschutzwand werden auf 650 000 Euro geschätzt. Der Geh- und Radweg werde auf eine durchgängige Breite von drei Metern angelegt.

Im Zuge dieser Arbeiten soll gemeinsam mit den Stadtwerken der Sichtschutzzaun am Solebad ersetzt werden. Die Stadtwerke zahlen die Hälfte. Die Bauverwaltung hat eine Variante ausgewählt, die aus Lärchenholzlatten besteht, die durch Cortenstahlelemente unterbrochen werden. Solche Metallplatten sind ums Hotel herum verbaut. „Das ergibt eine gestalterische Einheit“, lobt Fachbereichsleiter Planen und Bauen, Holger Göttler.

Teure Variante

„Für einen Zaun 270 000 Euro auszugeben. Das ist schon was“, kritisiert CDU-Stadtrat Martin Lindner, der einen Metallbaubetrieb in Steinbach führt. „Der Preis ist schon ein Wort.“ Göttler räumt ein: „Das ist relativ viel Geld.“ Es seien aber auch Kosten für das Fundament mit dabei, das zugleich die Randbefestigung des Wegs darstellt. „Der Zaun allein kostet 85 000 Euro.“

„Man läuft an einer Bretterwand vorbei, die zwei Meter hoch ist. Das wird massiv“, ergänzt Lindner. Man müsse eben das Solebad vor Blicken der Passanten schützen, entgegnet Göttler. „Ich bin noch nicht begeistert“, meint Ruth Striebel (FDP). „Der rostige Stahl, das sind tolle Elemente. Doch das ist eine Bretterwand.“

Glas oder Stein sei um ein vielfaches teurer, berichten die Bauexperten der Verwaltung. „Holz ist doch nicht schlimm“, meint Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim im Bau- und Planungsausschuss Mitte Juli. Da mehrere Stadträte Beispielfotos oder -grafiken fordern, wird das für die Gemeinderatssitzung zugesichert. Die war nun vor genau einer Woche.

Stadtplaner Christian Mathieu hat ein Beispiel-Panel mitgebracht. Nachdem auf Nachfrage von Jutta Niemann (Grüne) versichert wurde, dass zumindest abschnittsweise eine Hecke gepflanzt werde, kommt es zur Abstimmung.

Mit 24 Ja- und 5 Neinstimmen aus den Reihen der Grünen und von Martin Lindner (CDU) sowie zwei Enthaltungen wird die Lärchenholzvariante favorisiert.