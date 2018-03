Abschied Stadthalle trägt nun seinen Namen

Ilshofen / Thumilan Selvakumaran

Auf dem Esel reitend, in der Hängematte liegend, mit den drei Kindern kuschelnd: Sina Wurmthaler schickt vom Auslandssemester in Südkorea eine Präsentation mit Erinnerungen von ihrem Vater, da sie selbst nicht dabei sein kann – genauso wie Sohn Marcel, der gerade durch Irland reist. Sehr persönliche aber wohl auch äußerst seltene Momente des scheidenden Schultes sind am Freitagabend auf der großen Leinwand in der Ilshofener Stadthalle zu sehen.

Roland Wurmthaler ist seit 32 Jahren Bürgermeister und häufig, so bemerkt Landrat Gerhard Bauer, waren in dieser Zeit wohl die Straßenlaternen in der viertgrößten Kommune im Kreis eher erloschen, als das Licht im gläsernen Rathaus. „Immer 110 Prozent, immer Vollgas voraus“, beschreibt Bauer den rastlosen Einsatz Wurmthalers für seine Kommune. So gilt der Dank der Redner am Freitagabend in der mit etwa 450 Gästen proppenvollen Stadthalle auch der Familie, allen voran Ehefrau Doris, die sich all die Jahre ihren Mann beziehungsweise Vater mit der Stadt teilen musste.

„Der kleine Dicke“

Doch auch der Bürgermeister selbst, der nach seiner vierten Amtszeit im April das Zepter an Martin Blessing abgibt, wird mit Lobeshymnen überhäuft. Rudi Berger, Erster stellvertretender Bürgermeister, der durch das dreieinhalbstündige Abschiedsprogramm führt, beschreibt Wurmthaler als einen Mann, der trotz der vielen Jahre auf dem Chefsessel weder abgehoben ist noch beratungsresistent wurde. „Sie können zuhören. Man kann Sie mit Argumenten überzeugen.“

Eitelkeit sei dem Noch-Rathaus-Chef fremd. Bei einer Infoveranstaltung habe sich Wurmthaler mit den Worten vorgestellt: „Ich bin der kleine Dicke und Bürgermeister von Ilshofen.“ Dabei hat er in den vergangenen Monaten etliche Pfunde abgelegt. Neben seinem „herzlichen Lachen“ habe er auch mit „großem Wissen“ und „seiner Zielstrebigkeit“ aus Ilshofen eine attraktive Stadt geformt, so Berger weiter.

Beim Amtsantritt im April 1986 hatte der Ort in der Mitte zwischen Hall und Crailsheim 1100 Arbeitsplätze. Die Zahl hat sich heute auf knapp 3000 nahezu verdreifacht. Im gleichen Zeitraum ist die Bevölkerung von 4300 auf 6500 gewachsen. Das Angebot in der Stadt sei vor allem durch den Einsatz Wurmthalers mittlerweile enorm. „Ilshofen bietet alles von der Wiege bis zum Lebensabend“, so Berger weiter.

Landrat Bauer gibt dem Scheidenden die Empfehlung mit, die einst auch der damalige Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel zum Abschied sagte: „Nicht mehr über jeden Dreck aufregen“. Immerhin habe Wurmthaler, heute 62, als dienst­ältester Schultes im Kreis den Bürgern „doppelt so lange wie Helmut Kohl“ gedient.

Bürgermeister-Kollegen singen

Kein Wunder also, dass 17 Bürgermeisterkollegen auf die Bühne treten, um unter Leitung von Anja Wagemann (Fichtenau) und in Akkordeon-Begleitung von Thomas Botschek (Bühlerzell) selbstverfasste Zeilen über Wurmthaler zu trällern. Darunter Adaptionen von „Mamor, Stein und Eisen bricht“, „Schön ist es auf der Welt zu sein“ und das Biene-Maja-Lied: „Und dieser kleine nette Kerl der heißt Roland; Kleiner süßer, frecher, schlauer Roland...“

Den schätzen auch die rund 110 Mitarbeiter der Kommune. 23 von ihnen kommen mit einzelnen Buchstaben auf die Bühne – und lüften kurz darauf ein kleines Geheimnis: In Abwesenheit des Bürgermeisters hat der Gemeinderat nichtöffentlich beschlossen, die Ilshofener Stadthalle in Roland-Wurmthaler-Halle umzubenennen, nachdem der Schultes 2006/2007 maßgeblich die Sanierung des historischen Objekts vorangetrieben hatte.

Doch ganz so freuen will sich der Gewürdigte nicht. „Noch bin ich ja nicht tot“, sagt Wurmthaler und befürchtet, dass das festliche Gebäude, das unter anderem für Kulturveranstaltungen und Hochzeiten genutzt wird, im Sprachgebrauch demnächst zur „Wurmi-Halle“ degradiert wird.

Doch er kann sich nicht wehren, auch nicht gegen all die Ehre und Anerkennung, die an diesem Tag noch auf ihn einprasseln. Dabei mag Wurmthaler, wie er im HT-Interview gesagt hat, Schulterklopfen so gar nicht.

Fackelschein auf Rathauspatz

Das stört die Kinder vom Grundschulchor herzlich wenig, die ihm zu Ehren begeistert mehrere Stücke vortragen, darunter eine Ilshofen-Adaption von Rio Reisers „König von Deutschland“. Als ihm dann noch eine übergroße Torte mit einem gekrönten Wurmthaler darauf sowie von jedem Kind eine Blume überreicht werden, da ist der Schultes, der sonst stramm im Sattel sitzt, überwältigt von den Emotionen.

Erst recht, als ihm zu Ehren die Freiwillige Feuerwehr Ilshofen gemeinsam mit der Bürgerwache Crailsheim unter Leitung von Oberst Jürgen Rosenäcker einen Großen Zapfenstreich unter Fackelschein auf dem Rathaus-Platz spielt.