Studenten der Hochschule Rottenburg analysieren die Stadt Vellberg auf ihre Stärken und Schwächen und zeigen Chancen, Risiken und Handlungsempfehlungen auf.

Viel Mühe haben sie sich gegeben, da sind sich die Vellberger Bürger, Professorin Heidi Elisabeth Megerle und die 32 Studenten selbst einig. In einem knappen halben Jahr haben sie als Außenstehende versucht, die Stadt Vellberg kennenzulernen, sie auf Herz und Nieren zu prüfen, und Tipps und Anregungen zu geben, wie die Weiterentwicklung der Gesamtgemeinde gestaltet werden kann. Die Ergebnisse ihrer SWOT-Analyse (siehe Info-Kasten) stellten die Rottenburger Studenten einer wohl aufgrund der Hitze eher überschaubaren Anzahl Vellberger Bürger am vergangenen Mittwoch in der Großaltdorfer Festhalle vor.

Im Mai startete das Projekt mit einer Bürgerbefragung. Die ­Studenten haben dafür Fragebögen sowohl in der Gemeinde verteilt, als auch online zur Ver­fügung gestellt. Aus 84 Antworten haben sie ihre Schluss­folgerungen gezogen. Sie fanden dabei heraus, dass die Vellberger am meisten Freude an ihrer schönen Altstadt und Natur und am meisten Kummer mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) haben.

Sieben Arbeitsgruppen

Sieben Arbeitsgruppen hatten die Studenten gebildet: Siedlung, Infrastruktur, Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus und Naherholung, Naturschutz sowie Demographie, Jugend, Kultur und Soziales wurden analysiert und für jedes Feld wurden Handlungsempfehlungen aufgezeigt. Dabei reichten die Vorschläge von Allgemeinplätzen (mehr Parkbänke) über eher widersprüchliche Ansichten, ob die Bauvorschriften lieber locker oder doch strenger gehalten werden sollten. Auch interessante Aspekte, wie der Bau von Mehrfamilienhäusern analog des Französischen Viertels in Tübingen, wurden angesprochen. Dort sind in den unteren Stockwerken Dienstleistungsbetriebe, kleine Unternehmen oder Gastronomie angesiedelt und darüber Wohnungen in verschiedenen Größenordnungen.

Was kann umgesetzt werden? Bürgermeisterin Ute Zoll ist nach der Präsentation erst einmal erschlagen von der langen Liste an Tipps, die die Studenten ausgearbeitet haben. „Vieles davon kennen wir schon oder haben wir auf der Agenda. Aber ein paar Sachen sind auch neu, die werden wir auf jeden Fall prüfen.“ Denn die Arbeit der Studenten, die im Juli noch in schriftlicher Version nach Vellberg kommt, soll auf keinen Fall in der Schublade verschwinden. Das ist auch den Zuhörern wichtig, denen vor allem der Blick von außen auf ihre Gemeinde gefallen hat.

„Die Handlungsempfehlungen müssen nicht eins zu eins verstanden werden“, gibt Professorin Heidi Elisabeth Megerle zu beachten. „Sie sind hauptsächlich als Denkanstoß zu sehen.“ Die jungen Leute hätten oft erfrischende und unorthodoxe Ideen, die Ortsansässigen mit Betriebsblindheit neue Einsichten schenken könnten. Den Studenten hat das Seminar viel Spaß gemacht, erzählen sie. Zum ersten Mal konnten sie sich einem Projekt so ausführlich widmen und es dann präsentieren.

„Die Analyse hat auch unsere Sicht auf unsere Heimatgemeinden verändert“, findet Esther Wiese. „Jemand von außen zeigt einem auch mal die schönen Seiten, nicht nur die Probleme.“ „Wir hatten zunächst Bedenken, wie die Bürger reagieren, aber sie waren sehr kooperativ“, ergänzt Jonathan Wein.

Im November vergangenen Jahres war die Kooperation beschlossen worden, als die Professorin die Bürgermeisterin beim Europadialog in der Festhalle Großaltdorf getroffen hat und von ihrem Seminar, dass heuer zum fünften Mal stattfindet, erzählt hat. Für das nächste Sommersemester stehen bereits Gespräch mit anderen Kommunen im Kreis Hall auf Megerles Liste.

