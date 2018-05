Mobilität Stadtbus Hall feiert 90-jähriges Unternehmensjubiläum

Schwäbisch Hall / Beatrice Schnelle

Der zehnjährige Luca aus Hall hat eine klare Vorstellung von seinem beruflichen Werdegang: Busfahrer will er werden. Was findet er daran so toll? „Einfach alles!“, lautet die lapidare Antwort. Sein gleichaltriger Freund Romeo kann denselben Karrierewunsch genauer begründen: „Da hat man immer Beschäftigung.“ Busfahrer ist offenbar der neue Lokomotivführer.

Endlich einmal selbst hinter dem Lenkrad eines Omnibusses sitzen, das ist für die jüngsten Besucher der Party zum 90-Jahr-Jubiläum des Haller Verkehrsunternehmens der Himmel auf Erden. Dass der motorisierte Riese dabei an Ort und Stelle stehen bleibt, schmälert die Freude kaum. Der letzte Tag der offenen Tür liege achtzehn Jahre zurück, bekennt Betriebsleiterin Sabine Dannemann. Der runde Geburtstag sei eine gute Gelegenheit, die Kunden hinter die Stadtbus-Kulissen blicken zu lassen.

Nach und nach verlängert

1928 richtete der Westheimer Bäckermeister Christian Hafner die erste offizielle Busverbindung zwischen den Gemeinden Westheim, Uttenhofen und Rieden ein. Er hatte zuvor in seinem Lieferwagen hin und wieder Nachbarn auf dieser Strecke mitgenommen und erkannte den Transportbedarf. Die Linien wurden nach und nach verlängert, der Fahrpreis blieb bis 1950 bei 20 Pfennigen. Heute gehört das Unternehmen zum französischen Transdev-Konzern. Als eine von 43 Verkehrsgesellschaften sind die Haller Teil des deutschen Transdev-Tochterunternehmens.

Ebenfalls mit seinem Angebot präsent ist der Verkehrsverbund des Landkreises Schwäbisch Hall. „Wir können schließlich nicht ohne einander“, stellt Kreisverkehr-Geschäftsführerin Ingrid Kühnel fest. Rund 40 000 Inhaber eines Regio-Abonnements verzeichne die GmbH derzeit, dazu kämen etwa 15 000 „Kolibri-Kunden“, wie die Nutzer der elektronischen Bezahlkarte genannt werden.

Auf dem Betriebsgelände an der Daimlerstraße begegnen sich zur Feier des Tages Vergangenheit und Zukunft des Personennahverkehrs. Außer den drei Bussen aus dem aktuellen Fuhrpark stehen ein Oldtimer und ein Elektro-Bus zur Besichtigung bereit. Der Auwärter OP 3750 mit Erstzulassungsdatum Juli 1939 trägt eine Blumenvase an der Frontscheibe, man kann das Dach aufmachen und er verfügt über 34 Sitzplätze mit dicken Lederpolstern. Wie bitter nötig Letzteres ist, beweist die Probefahrt: Die Stahlfederung des Gefährts gibt jede kleine Unebenheit im Straßenbelag an die Insassen weiter. „Das Schwierigste für den Fahrer ist die Servolenkung, die er nicht hat,“ lacht Werkstattleiter Rainer Hofmann, „das erfordert Körperkraft.“

Ein größerer Unterschied zum in der Betriebshalle ausgestellten, futuristischen E-Bus ist kaum vorstellbar: Emissions- und lautlos gleitet er durch die Innenstädte. Mit einer „Tankfüllung“ komme er 200 Kilometer weit, erklärt Stadtbus-Geschäftsführer Michael Dahlhof. Noch gehört das schicke Demonstrationsobjekt nicht zur Flotte des Haller Dienstleisters, aber das soll sich in absehbarer Zeit ändern. Die Hürde ist finanzieller Art: Rund 600 000 Euro, also weit mehr als doppelt so viel wie ein herkömmlicher Diesel-Bus, koste der Erwerb.

Solche Summen seien für das Unternehmen nicht alleine stemmbar. Keinesfalls dürfe die Gegenfinanzierung über den Fahrpreis erfolgen, betont Dahlhof, der auf die Unterstützung durch die Stadt hofft. Der Mann, der das Projekt mit ermöglichen könnte, schaut auch auf dem Fest vorbei und zeigt sich wohlgesonnen: Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim lässt sich die hochmoderne Technik von Fachmann Jürgen Berger erläutern und nimmt mit ähnlich großem Vergnügen auf dem Fahrersitz Platz wie Romeo und Luca.