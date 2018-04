Gerabronn Stadt unter der kalten Dusche

Gerabronn / Sebastian Unbehauen

Manchmal beginnen Schwierigkeiten mit guten Nachrichten – besonders oft dann, wenn es um Gemeindefinanzen geht. Denn die Logik des kommunalen Finanzausgleich will es so: Wem es in einem Basisjahr besonders gut ging, der soll zwei Jahre später jenen helfen, die schwächeln. 2016 wurde Gerabronn üppig mit Zuschüssen bedacht, musste wenig abgeben – und bekam dann noch eine Gewerbesteuernachzahlung fast in Millionenhöhe obendrauf. Alles sehr erfreulich, aber der damalige Bürgermeister Klaus-Dieter Schumm warnte seinerzeit: Der warme Regen von heute sei die kalte Dusche von morgen. Es sei eine „drastische Schuldenerhöhung“ zu erwarten, und: „Wenn wir uns nichts einfallen lassen, ist unser Haushalt 2018 schon gar nicht mehr gesetzmäßig.“

Land und Kreis bitten zur Kasse

Schumm hatte recht, die Stadt steht jetzt unter der kalten Dusche. Hatte es 2017 noch gut zwei Millionen Euro als Schlüsselzuweisung vom Land gegeben, sind es heuer nur knapp 250 000 Euro. Hatte Gerabronn 2017 noch eine Finanzausgleichsumlage von gut einer Million Euro zahlen müssen, sind es 2018 knapp 1,8 Millionen Euro. Und die Kreisumlage steigt von knapp 1,6 Millionen Euro (2017) auf rund 2,6 Millionen Euro (2018).

In den vergangenen Jahren hatte die Stadt keine Kredite aufnehmen müssen, obwohl solche geplant gewesen waren und obwohl ein durchaus ehrgeiziges Investitionsprogramm verfolgt wurde und wird. Jetzt ist das anders: 2,92 Millionen Euro werden aufgenommen. Dem stehen Tilgungen in Höhe von 350 000 Euro gegenüber. Die Gesamtverschuldung verdreifacht sich damit, sie liegt pro Kopf bei 992 Euro.

Bürgermeister Christian Mauch betonte in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, es sei der Verwaltung wichtig gewesen, unter der symbolischen Grenze von 1000 Euro pro Bürger zu bleiben. Es habe „lange und viele Gespräche“ mit dem Landratsamt über den Haushaltsplan gegeben, auch ein Termin beim Regierungspräsidium stand an. Den Stuttgarter Beamten verdeutlichten Mauch und Landrat Gerhard Bauer gemeinsam, dass es sich um ein Ausnahmejahr handle. Tatsächlich sieht die mittelfristige Finanzplanung in den kommenden Jahren keine weiteren Hiobsbotschaften vor.

Kein Fiasko

Von einem „Haushalts-Fiasko-Jahr“ hatte Bürgermeister Mauch im Dezember mit Blick auf 2018 gesprochen, unsere Zeitung hatte ihn zitiert. Stadträtin Heidegret Mayer (FWV) sagte nun in ihrer Haushaltsrede, viele Menschen hätten sie darauf angesprochen und ihr ihr Beileid ausgedrückt. Aber: Der Haushalt sei kein Fiasko. „Wir wussten, was auf uns zukommt“, so Mayer. Der Plan sei die Basis, um etwas zu gestalten. Ihre Kollegen Marcus Nimrichter (CDU) und Gerhard Ellinger (SPD) sahen das im Grundsatz nicht anders. Die geplanten Investitionen seien „gerechtfertigt und vertretbar“, sagte Ellinger, Gerabronn dürfe „keine Angst vor Veränderung haben“, befand Nimrichter.

Die wichtigsten Maßnahmen in diesem Jahr sind die Sanierung des historischen Rathauses und des Kindergartens „Alte Post“, die Erneuerung der Heizungsanlage im Schulzentrum, die Erschließung von Bauplätzen in Gera­bronn und Amlishagen, die Erneuerung der Roßgasse in Dünsbach, die Beschaffung eines Fahrzeugs (HLF 20) für die Feuerwehr, die Kompletterneuerung des Spielplatzes in der Langenburger Straße und die Beseitigung von Hochwasserschäden.

Neues Haushaltsrecht

Zu allen Problemen dieses Jahres kommt hinzu, dass Gerabronn auf das neue Haushaltsrecht, die Doppik, umgestellt hat. Das bedeutet unter vielem anderen: Es müssen auch Abschreibungen abgebildet werden. Also schlägt sich jede Investition viele Jahre mit Folgekosten im Haushalt nieder. Ein kleines bisschen dreht die Stadt deshalb jetzt bereits an der Einnahmeschraube: die Gewerbesteuer wird leicht erhöht.