Hauptversammlung  Stadt und Rat investieren weiter in ihre Feuerwehr

Gerabronn / swp

Die Feuerwehr Gerabronn ist im vergangenen Jahr zu 61 Einsätzen gerufen worden. Dabei waren die 101 Feuerwehrmänner und -frauen 1230 Stunden im Dienst. Das wurde in der Hauptversammlung deutlich. Die Einheiten der Abteilungskommandanten Sven Dittes, Heiko Guttknecht und Frieder Reingruber arbeiteten davon insgesamt 27 Einsätze ab oder unterstützten dabei. Größere Brände waren in einem Spänesilo, bei einem Feuer in einer landwirtschaftlich genutzten Maschinenhalle und in Schrozberg-Böhmweiler zu bekämpfen, wo die Gerabronner zur Unterstützung in die Nachbargemeinde eilten.

Teilorte gut versorgt

Sven Dittes berichtete über die Gerätehauseinweihung in Michelbach an der Heide und über das neue Fahrzeug. Damit verfügen nun alle Teilorte über moderne Fahrzeuge und neue Gebäude.

Für ein neues Hilfslöschfahrzeug 20 in Gerabronn wurden die Firmen Rosenbauer, MAN und Barth mit der Lieferung beauftragt. Dieses soll im Herbst das Löschfahrzeug 16 und das Tanklöschfahrzeug ersetzen. Weitere Gelder hat die Stadt für einen Gerätewagen Logistik in den Haushalt eingestellt und einen Zuschuss beantragt. Dieser soll den rund 30 Jahre alten Schlauchwagen ersetzen. Für den persönlichen Schutz der Einsatzkräfte wurden Jacken und Helme bestellt. Stadtbrandmeister Matthias Trumpp dankte Bürgermeister Christian Mauch und dem Gemeinderat für diese notwendigen Investitionen.

34 Kinder und Jugendliche aktiv

Zu den Highlights der 16 Jungs und Mädchen in der Jugendfeuerwehr zählten Zeltlager, Ausfahrten, Vergleichswettkämpfe und der Berufsfeuerwehrtag mit Nachbargruppen, so Jugendwart Christian Schmidt. Kinderfeuerwehrwart Ralf Lobpreis betreut mit seinem Team aktuell 18 Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren. Neben feuerwehrtechnischen Themen standen Spiel und Spaß auf dem Übungsplan.

Axel Donath berichtet über 11 Senioren in der Altersabteilung. Seinem scheidenden Stellvertreter Hermann Schmidt wurde für sein langjähriges Engagement ein Geschenkkorb überreicht. Das Amt hat er am Jahresende an Jochen Voit übergeben. Bürgermeister Christian Mauch sprach die gute überörtliche Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren an und zeigte sich mit der stabilen Zahl an Einsatzkräften in Zeiten des demografischen Wandels zufrieden. Er dankte den Mitgliedern auch im Namen des Gemeinderates für den freiwilligen und vorbildhaften Einsatz, heißt es im Pressebericht.

Kreisbrandmeister Vogel bescheinigte den Kameraden eine beeindruckende Leistungsbilanz, sei es bei Übungen oder Einsätzen. Er appellierte an die Politik, Rahmenbedingungen für mehr Hochachtung für das Ehrenamt zu schaffen. Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Alfred Fetzer rief die Kameraden dazu auf, auch in diesen Zeiten das Zusammengehörigkeitsgefühl zu erhalten und zu stärken. Er zeichnete Albert Schöller mit der Ehrenmedaille in Silber des Landes für herausragendes Engagement und langjährige Tätigkeit als Führungskraft aus.