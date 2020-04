Der Campus Schwäbisch Hall der Hochschule Heilbronn bleibt bis mindestens 2034 bestehen: Diese Vereinbarung haben die Fachhochschulstiftung Schwäbisch Hall, das Land Baden-Württemberg und die Hochschule Heilbronn getroffen. Den entsprechenden öffentlich-rechtlichen Vertrag hat Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim nun im Umlaufverfahren unterzeichnet. „Ein hartes Stück Arbeit ist damit geschafft.

Ich freue mich, dass wir endlich eine Perspektive für die Hochschulentwicklung in Schwäbisch Hall zusammen mit dem Land und der Hochschule Heilbronn gefunden haben“, sagte er bei der Vertragsunterzeichnung. „Die Vereinbarung ist ein klares Bekenntnis des Landes zu seinen Hochschulen“, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann gestern in Stuttgart.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer betont, dass die Vereinbarung der Hochschule einen durchschnittlichen Zuwachs an Finanzmitteln von 3,5 Prozent pro Jahr ermöglicht. Sie sagt: „Das ist ein wichtiger Vertrauensbeweis in unsere Hochschulen in unsicherer Zeit.“