Betreeung Stadt Künzelsau schafft Gebühren für Kitas ab

Künzselau / swp

Die Stadt Künzelsau erhebt vom 1. Januar 2019 an keine Betreuungsgebühren mehr für den Kita-Besuch von Künzelsauer Kindern. Kostenfrei ist der Zeitraum von einem Jahr bis zum Schuleintritt, und zwar egal für welchen zeitlichen Betreuungsumfang.

Dies wurde in der Sitzung des Gemeinderates vergangene Woche beschlossen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Damit sei Künzelsau die erste Kommune in Baden-Württemberg, die das gebührenfreie Modell in diesem Umfang anbietet.

Bürgermeister Stefan Neumann freut sich über diese Entscheidung: „Die Grundlage einer erfolgreichen Bildungsbiographie wird bereits im Kindesalter gelegt. Diese gesamtgesellschaftliche Verpflichtung, allen Kindern eine kontinuierliche Förderung und Gesamtentwicklung zu ermöglichen, möchten auch wir unterstützen.“

Unabhängig vom finanziellen Hintergrund des Elternhauses sollen in Künzelsau lebende Kinder nun die Möglichkeit auf gleichwertige Bildungschancen von Beginn an haben, teilt die Kommune weiter mit.

Bereits 2007 hatte der Gemeinderat der Stadt Künzelsau beschlossen, dass für Künzelsauer Kinder der Besuch in einer Kindertageseinrichtung mit verlängerten Öffnungszeiten vom dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt beitragsfrei ist.

Auch U3 kostenlos

Nachdem der Gesetzgeber 2013 einen gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz auch für Kinder ab dem ersten Lebensjahr geschaffen hat, sei der Künzelsauer Gemeinderat mit seiner aktuellen Entscheidung den bereits vor Jahren eingeschlagenen Weg konsequent weitergegangen und ermögliche nun mit seinem neuesten Beschluss auch den unter Dreijährigen gleiche Chancen auf eine frühkindliche Förderung, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Gleichzeitig werde ein weiterer wichtiger Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf geleistet.

Für auswärtige Kinder, die in Künzelsau eine Einrichtung besuchen, soll ein Betreuungsbeitrag auf der Grundlage der gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände zur Festsetzung der Elternbeiträge erhoben werden. Die Verpflegungsgebühr werde in bisheriger Höhe als privatrechtlicher Beitrag erhoben.

Auch in der Stadt Schwäbisch Hall bahnt sich eine Änderung an. Der Gemeinderat hat ebenfalls vergangene Woche entschieden, eine Beitragsfreiheit anzustreben. Die Verwaltung soll nun ein Konzept bis zur Verhandlung über den Doppelhaushalt 2020/2021 vorlegen.