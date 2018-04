Integration Sprache ist die größte Hürde

Sonja Alexa Schmitz

Sie sitzen in einem Klassenzimmer des Goethe-Instituts und hoffen, dass ihnen bei der Vorstellrunde die wackelige deutsche Sprache nicht ausgeht, dass sie verstehen, was man ihnen vorträgt. Und letztlich hoffen sie, einen guten Beruf zu finden.

Die rund 25 Männer und Frauen mit einem Durchschnittsalter von circa 35 Jahren kommen aus Italien, Lettland, Korea, Polen. Andere vergessen ihr Herkunftsland zu nennen, ihr Akzent klingt Griechisch und Französisch. Allen fällt die deutsche Sprache noch schwer. Nervös stehen sie auf und suchen ihre Worte bei der kurzen Vorstellung. Maschinenbauer, Ingenieur, Kulturmanager, Finanzcontroller sind Berufe, die genannt werden. Sabine Haupt, Leiterin des Goethe-Instituts, erkennt die meisten der Anwesenden als ehemalige Schüler.

Direkter Kontakt ist am besten

„Jobcafé“ nennt sich die Reihe, in der die Teilnehmer lernen, wie man in Deutschland Arbeit findet. Alexander Klein vom Wel­come-Center aus Heilbronn moderiert die Veranstaltung. Ziel ist es, einen unkomplizierten Austausch zu ermöglichen, unter Suchenden und unter Fachleuten, wie heute mit dem Welcome-Center, dem Amt für Migration und der Agentur für Arbeit. Am Ende der vier Treffen stehen Besuche von Unternehmen auf dem Programm. „Der direkte Kontakt, hat sich herausgestellt, ist immer der erfolgreichste Weg“, so Klein.

Das Welcome-Center, stellt er vor, ist eine Anlaufstelle für alle Fragen. Wohnung, Arbeitsplatzsuche, Sprachkurse, Bewerben, das sind alles Bereiche, in denen sie mit einem großen Netzwerk weiterhelfen können.

Kathrin Minderlen von der Agentur für Arbeit in Schwäbisch Hall stellt den Zuhörern die Online-Jobbörse vor. Sie bietet außerdem Unterstützung beim Schreiben von Bewerbungen an. Auch das Welcome-Center verfügt über ein Jobportal mit derzeit rund 3800 Angeboten.

„Ich bekomme täglich Jobangebote“, sagt Marcin Damczyk, Maschinenbauer aus Polen, „aber es klappt dann nie wegen meiner Sprachkenntnisse.“ Seit einem Jahr lernt der 35-Jährige in neun absolvierten Deutschkursen. Er ist gekommen, weil man hier eine höhere Lebensqualität habe. Er möchte Arbeit finden, damit seine Freundin aus Polen, die noch kein Deutsch kann, nachkommen kann.

Fabio Durlese ist 50. Der Italiener arbeitete in seiner Heimat als Controller, bis seine Firma fusionierte und ihm eine Abfindung bot. Er nutzte die Gelegenheit und versucht seit einem Jahr in Deutschland sein Glück. Das heißt erst mal Sprache lernen. Die Fachworte für den Beruf fehlen noch. Darum macht der geschiedene Familienvater jetzt eine Weiterbildung in seinem Beruf.

Keine tiefen Gespräche

Leslie Prosy steht vor der Gruppe und will ihre Geschichte erzählen. Vor drei Jahren kam sie aus Amerika nach Deutschland, ihrem Mann zuliebe. Sie ist 39 und studierte Kulturpsychologin. Sie besuchte Sprachkurse, hat den Führerschein nachgemacht, mithilfe des Welcome-Centers Bewerbungen geschrieben, Absagen erhalten. „Oft habe ich mir am Abend gesagt: Heute war ein schlechter Tag, morgen ist neu.“ Prosy stammt aus New York und ihre erste Station in Deutschland war das Dorf Leofels, „wo es mehr Kühe als Menschen gibt“. Sie verstand kein Deutsch, erst recht kein Schwäbisch.

Heute spricht sie gut, auch wenn ihr amerikanischer Mund sich bei jedem deutschen Wort enorm anzustrengen scheint. Sie hat Arbeit gefunden bei einer sozialpädagogischen Einrichtung in Kirchberg. Aber immer noch ärgert sie sich jeden Tag. „Ich könnte mit den Klienten so tiefe Gespräche führen, stattdessen bleibt es immer Kindersprache.“ Die Zuhörer nicken ihr wissend zu.