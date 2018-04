Mitgliederversammlung Sportfreunde Bubenorbis zählen 428 Mitglieder

Mainhardt / Cornelia Krauth

Die Sportfreunde Bubenorbis blickten in ihrer Mitgliederversammlung, die gleichzeitig auch Abteilungsversammlung Turnen und Fußball war, stolz auf ein ereignisreiches 2017 zurück. Der Verein feierte sein zehnjähriges Bestehen und die Zahlen belegen, wie mitgliederstark und attraktiv dieser junge Verein ist, schreibt Cornelia Krauth. Die Mitglieder sind mit ihrem Vorstand zufrieden und das komplette Team um Hubert Krauth wurde im Amt bestätigt, heißt es weiter. Auf weitere zwei Jahre wurden einstimmig gewählt: Joachim Stutz (stellvertretender Vorsitzender), Eva Klenk (Kassiererin), Sabine Gärtig (Abteilungsleiterin Turnen), Marcus Gärtig (Abteilungsleiter Fußball) und die Kassenprüfer Albrecht Braun und Thomas Eurich.

Das abgelaufene Vereinsjahr war gespickt mit Übungsstunden, Kursangeboten, Tanzauftritten sowie Aktionen und Ausflügen der Vereinsjugend. Highlight für die Jugend war die Radtour zum Heimbacher Hof mit Kartfahren, Inlineskaten und Fahrten auf der BMX-Strecke.

Gemeinschaft wird gestärkt

Im Jugendausschuss sind eine große Anzahl engagierter Kinder und Jugendlicher vertreten, die übungsstundenübergreifende Aktionen planen. Besonders erwähnenswert sind dabei zwei Flüchtlingskinder, die sowohl in den Übungsstunden als auch im Jugendausschuss integriert und engagiert sind, so Krauth.

In der Abteilung Turnen werden die zusätzlichen Kursangebote wie BodyBalancePilates, BodyFit, Fitte Männer und Rüstige Rentner gut angenommen und können auch von Nichtmitgliedern besucht werden. Die Übungs- und Kursleiter besuchen regelmäßig Fortbildungen für qualitativ hochwertigen Fitness- und Gesundheitssport. Die Übungsgruppen sind größtenteils ausgelastet und bringen das Bürgerhaus in den Abendstunden an den Rand seiner Kapazität. Der Verein sucht weiterhin Übungsleiter insbesondere für die Tanzgruppen. Die Abteilung Fußball besticht durch Kontinuität bei den Übungsleitern und in der Gruppenstärke. In den Wintermonaten – altersgerecht aufgeteilt in drei Gruppen von 6 – 14 Jahren – wurde im zweiwöchigen Wechsel am Samstagvormittag in der Steinbühlhalle in Mainhardt trainiert. Jetzt wird es in die Mühlenarena in Bubenorbis verlegt. Der Verein zählt 428 Mitglieder. Für zehnjährige Verbundenheit wurden 19 Mitglieder geehrt. Vorsitzender Hubert Krauth bedankte sich bei allen Funktionären, Übungsleitern sowie den Helfern für ihr Engagement.