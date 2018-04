Sammler Spionieren in vergangenen Zeiten

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Sascha Wurzinger ist fasziniert von historischen Schriftstücken. In ihnen wird für ihn die Geschichte lebendig.

Die wertvollsten Briefe liegen auf dem Tisch, zahllose andere auf dem Teppich, aufbewahrt in Kartons aus säurearmem Material – um das Papier zu schützen. Sie wurden geschrieben von Adeligen und Bauern, von Priestern und Königen, von Soldaten und sich sehnenden Frauen. Die meisten allerdings sind Amtsschriften. Ihr Sammler, Sascha Wurzinger, dechiffriert die füllfedergeschriebenen kalligrafischen Schriften. Das hat er gelernt in rund 30 Jahren, die seine Sammelleidenschaft nun schon dauert. Französische, italienische und spanische seien wesentlich leichter zu entziffern, weil die Schriftart gleich geblieben ist, im Gegensatz zu den Schriften in Deutschland.

Für einen Brief braucht er ein bis zwei Wochen. Er lernt die individuellen Buchstaben, liest sich ein, kennt irgendwann die Schrift. Dann gibt es keine Außenwelt mehr, nur noch ihn und den Brief, die Schrift, die Geschichte, gelebt von einem anderen. Obwohl er so abtaucht, nennt er das Lesen der Briefe „Hobby“. „Leidenschaft“ ist es dann, wenn er unterwegs ist auf Sammlermessen. Vier bis fünf Mal im Jahr reist er in deutsche Städte, betritt die Ausstellungshallen – und dann muss es schnell gehen. Er blättert die Briefe durch und prüft Datum, Schrift und verwendete Symbole. Seine Erfahrung und sein Gefühl sagen ihm, ob sie was taugen. Der 46-Jährige macht Jagd auf die besonderen Fundstücke, die übersehenen, die wenig Geld kosten, weil keiner ihren echten oder ideellen Wert erkannt hat.

Sascha Wurzinger nimmt einen Brief vom Tisch, geschrieben von einem amerikanischen Soldaten, 1758 im Indianerkrieg an seine Eltern. „Wenn ihr diesen Brief in der Hand haltet, werde ich schon tot sein“, steht dort auf Englisch.

In einem anderen Brief fragt Königin Maria Theresia ihren Mann, wie viel Geld sie eigentlich besäße. Aus dem 19. Jahrhundert gibt es einen Beschwerdebrief eines Bauern an seinen Junker: Eine Sau fehlt ihm. „Die hat bestimmt der Pfaffe gefressen, der ist eh so fett“, steht da. Sascha Wurzinger lacht und erzählt von einem anderen Brief. Da sucht ein Pfarrer „eine Arbeitsstelle für den Trunkenbold“.

„Die Briefe wurden erst im 19. Jahrhundert privat. Vorher hat das Porto zu viel gekostet.“ Für eine Briefmarke ginge ein Monatslohn drauf. „Und zur Zeit der Romantik kann man gut beobachten, wie auch die Inhalte der Briefe plötzlich viel persönlicher und liebevoller wurden.“

Immer Briefmarken im Auto

Wurzinger zündet sich eine Zigarette an. Er ist selber Briefeschreiber. Er hat immer Briefmarken im Auto, falls er von unterwegs Postkarten schreiben möchte. Dazu nimmt er den Füller, auch wenn er zum Beispiel Briefe an seine Krankenkasse schreibt.

Fernsehen, Smartphone und Internetanschluss fehlen in seinem Zuhause. Aber auf keinen Fall hätte er gerne in einer dieser vergangenen Zeiten gelebt, in die er durch seine schriftlichen Fenster Einblick hat. Die Zeit wäre dem Mann, der im Sommer auf dem Balkon schläft, mal eine Woche in Frankreich im Wald verbracht hat und sich gerne in Gesellschaft amüsiert, zu bieder und zu langweilig.

Galgenbriefe mit Folgen

Wieder wühlt er sich durch den Briefstapel. Die italienischen Briefe seien dekorativ die schönsten. Er erzählt von sogenannten Galgenbriefen: Ein aufgemalter Galgen war das Zeichen für den Boten, dass dieser Brief auf jeden Fall ankommen muss, sonst hätte das seine Konsequenzen gehabt. Zu einer Zeit, als es noch keine Straßennamen und Hausnummern gegeben hat, wurden Symbole zum Namen gezeichnet. So trug der Brief an den Metzger ein Dreieck und zwei Striche.

Manchmal nimmt Wurzinger auch Kontakt auf zu Familien, von deren Vorfahren er Briefe besitzt. Eine Familie aus Hamburg freute sich einst über seinen Anruf. Sie wusste allerdings schon, dass ihr Ururgroßvater ausgewandert war ins französische Bordeaux und dort einen Weinhandel aufbaute. Einer anderen Familie sendete er gleich eine ganze Ladung Feldpost vom Opa.