Musik Spielen, was Spaß macht

Schwungvolle Filmmusik in klassischer Manier

Ein Gute-Laune-Konzert: Das war es, was die Zuhörer bei „La Finesse“ am Samstagabend in der Haller Hospitalkirche erleben durften. Vier Frauen mit klassischer Musikausbildung, die in ihrem Repertoire aber auch stark auf Filmmusik zurückgreifen und aus der sogenannten ernsten Musik nur die schwungvollen Stücke übernehmen.

Anja Gerter, Anna-Maria Barth (beide Violine), Monika Beck (Viola) und Birgit Förstner (Cello) spielen im Stehen, was für das Cello nicht ganz leicht ist, aber dem Bewegungsdrang der jungen Frauen entspricht: Die vier Streicherinnen gehen hin und her, umeinander herum, auch mal mitten ins Publikum. Das macht das Konzert noch lebendiger als es durch die spritzigen Interpretationen ohnehin schon ist. Dazu kommen launige Moderationen.

Es erklingen Auszüge aus den „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi, Opern-Ouvertüren, Melodien aus den Filmen „Twilight“, „Das Boot“ und „Der dritte Mann“ sowie aus der Serie „Game of Thrones“. Besonders witzig wird es, als „Bernd“ aus der dritten Reihe im „Typewriter“ ein Glöckchen spielen darf und dabei gekonnt eigene Akzente setzt.

Die Intonation ist nicht immer lupenrein, aber die Stimmung im Saal ist ausgezeichnet. Nur etwa 70 Zuhörer sind gekommen – kein Wunder bei vier parallelen Kulturveranstaltungen in Hall. Aber der Beifall ist so heftig, dass es zwei Zugaben gibt.

Monika Everling